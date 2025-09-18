Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Sok zombie". Nowy narkotyk zbiera żniwo na imprezach

shutterstock_2458545903
Największe w historii aresztowania członków mafii fentanylowej w USA
Źródło: Office of Public Affairs/U.S. Department of Justice/EPA
Japonia walczy z nowym narkotykiem, znanym jako "sok zombie". Groźna substancja pojawiła się w klubach i na dyskotekach, a jej ofiarami padają głównie młodzi ludzie, często nieświadomi co zażywają. Wcześniej ta niebezpieczna substancja pojawiła się też w innych azjatyckich państwach.

"Sok zombie" to używka powstała na bazie etomidatu - stosowanego w szpitalach związku chemicznego o działaniu nasennym i przeciwdrgawkowym. Etomidat jest używany m.in. do znieczulenia ogólnego przed operacją.

"'Sok zombie' właśnie uderzył na japońskiej scenie imprezowej, śląc młodych ludzi do szpitala z alarmującymi objawami", donosi hongkoński "South China Morning Post". Przypadki zażywania tej używki odnotowano przede wszystkim w prefekturze Okinawa na południu kraju. Najczęściej jest zażywana drogą wziewną za pomocą e-papierosów.

"Sok zombie" na imprezach

Jak wyjaśniają japońskie media, osoby zażywające etomidat bez nadzoru lekarza często doświadczają gwałtownych drgawek rąk i nóg, substancja ta powoduje też dezorientację, utratę pamięci, zahamowanie oddychania oraz sztywność i drżenie. Stąd właśnie używka ta zyskała swoją nazwę "sok zombie", wyjaśnia "Sankei Shimbun".

Dziennik "Okinawa Times" opublikował rozmowę z kobietą, która opisała swoje dramatyczne doświadczenia po zażyciu "soku zombie" przed jednym z lokalnych barów. Opisała uczucie stopniowego tracenia kontroli nad własnym ciałem, po czym upadła, uderzyła głową o podłoże i została przewieziona karetką do szpitala.

Obserwowanie innych osób pod wpływem tego narkotyku ma zaś przypominać patrzenie na "robaka, który został już niemal zabity środkiem przeciwko insektom", opisywała.

"Sok zombie" jest według niej popularny zwłaszcza wśród nastolatków i dwudziestoparolatków. Po raz pierwszy pojawił się w Japonii w ubiegłym roku, sprzedawany jest w kolorowych opakowaniach i często mylony z legalnymi używkami. Sprzedaż najczęściej ma miejsce za pośrednictwem stron internetowych.

Etomidat - seria zatruć

Przedstawiciel departamentu Ministerstwa Zdrowia ds. narkotyków Minoru Iijima poinformował w środę, że odnotowano ostatnio cztery przypadki, w których młode osoby potrzebowały pomocy medycznej po zażyciu etomidatu, a kolejne dwa przypadki odnotowano w prefekturze Mie. Iijima zaznaczył, że służby prowadzą działania, "aby powstrzymać dalszy przywóz narkotyku do Japonii". "SCMP" zauważa, że za obecnością substancji w kraju w dużej mierze stoją krajowe grupy przestępcze, mające powiązania z gangami z całej Azji Wschodniej.

W odpowiedzi na rosnące używanie "soku zombie" resort wydał rozporządzenie, na mocy którego już od maja w Japonii zakazana jest produkcja, import, sprzedaż, posiadanie i używanie etomidatu. Za złamanie prawa grożą trzy lata więzienia lub 3 mln jenów, czyli ok. 74 tys. zł.

Seria zatruć etomidatem spotkała się już także z pierwszymi akcjami japońskiej policji. Od maja na Okinawie zatrzymano siedem osoby za posiadanie e-papierosów zawierających etomidat. Jedną z tych osób był 16-latek. "Tak jak Stany Zjednoczone mierzą się z kryzysem z powodu fentanylu, Japonia mierzy się z własnym problemem używania narkotyków", ocenia "Sankei Shimbun".

Z powodu zażywania "soku zombie" przy użyciu zwykłych e-papierosów namierzanie i walka z tą substancją jest niezwykle trudna. Także osoby, które ją zażywają, nie zawsze robią to świadomie, nie mając możliwości sprawdzenia co zawiera dany e-papieros. - Mogą nawet nie zdawać sobie z tego, co palą, dopóki nie poczują się źle kilka minut później - podkreślił Teo Yik Ying z Saw Swee Hock School Of Public Health w Singapurze.

Nowy narkotyk w Azji

Azjatyckie media zwracają przy tym uwagę, że Japonia stała się tym samym już kolejnym azjatyckim państwem, do którego dotarł ten niebezpieczny narkotyk. Wcześniej przypadki jego użycia odnotowały już Chiny i Hongkong, gdzie nazwano go "kosmicznym olejem", oraz Singapur, gdzie zyskał nazwę "kpods", stanowiącą skrót od "kapsułki z ketaminą", czyli substancji mającej podobne działanie. "Etomidat po cichu wkradł się do azjatyckiego życia nocnego" - pisze "SCMP".

Problem ten spotkał się już z reakcjami władz poszczególnych państw. Z początkiem września władze Singapuru zdecydowały o zmianie klasyfikacji etomidatu na substancję klasy C, co ma umożliwić nakładanie większych kar za jego import, sprzedaż czy dystrybucję. Podobne decyzje podjęły też władze Chin, Tajwanu i Japonii, w których zakazane jest już także medyczne wykorzystywanie tej substancji.

Autorka/Autor: Paulina Borowska // Maciej Michałek

Źródło: Sankei Shimbun, South China Morning Post, BBC, Tokyo Weekender, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
JaponiaSingapurE-papierosyZdrowie
Czytaj także:
policja francja - Jose HERNANDEZ shutterstock_2166407709
Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce
Świat
Instytut Pileckiego
Jest decyzja w sprawie zwolnionych sygnalistów z Instytutu Pileckiego
Polska
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
WARSZAWA
Sklep zakupy
Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz
Paulina Karpińska
GettyImages-2235448391
Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę
BIZNES
Kierowca zmarł na A4 w Rudzie Śląskiej
Zjechał na lewy pas autostrady, otarł się autem o bariery, nie żyje
Katowice
Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Chcieli ginekologii zamiast porodówki, dla oszczędności. Radni zagłosowali
Rzeszów
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
METEO
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
METEO
Ałła Pugaczowa. Zdjęcie archiwalne
Pugaczowa apeluje do Putina. "Zakończ już to wszystko"
Świat
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Zamiast nocnej prohibicji KO proponuje dzielnicowy pilotaż i szkolenia sprzedawców
WARSZAWA
Zaniedbane gospodarstwo w powiecie oleskim
Martwe i wycieńczone zwierzęta w gospodarstwie. Właściciel z zarzutami
Opole
imageTitle
Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpanie nie mają wątpliwości
EUROSPORT
Urząd Miasta Szczecinek
Miasto wygrało proces ze Skarbem Państwa
Szczecin
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego
Świat
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia o finansowaniu psychiatrii. "Środki są systematycznie zwiększane"
Piotr Wójcik
shutterstock_2623121045
Musk oczekuje wyjaśnień. Rozesłał e-maile do wszystkich pracowników
BIZNES
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Pokaż mi swoje dane, a powiem ci na co zachorujesz. Tak działa nowy model AI
Zdrowie
Waldemar Żurek
Ruch Żurka. Powstał specjalny zespół do spraw neosędziów
Polska
Tragiczny wypadek w miejscowości Górowo Iłąweckie
Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę i 30-latek
Olsztyn
imageTitle
Świątek zaskoczona pytaniem o tatę. Ma z Seulu wyjątkowe wspomnienia
EUROSPORT
x.com/RoyalFamily
"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili
Świat
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
METEO
imageTitle
Efekt Urbana? Zmiana miejsca Polski w rankingu FIFA
EUROSPORT
Ppłk Konrad Barnaś
Nie żyje szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
Szczecin
Modi i Putin
Premier Indii dziękuje Putinowi. "Mój przyjacielu"
Świat
Złoty Trump
Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem
BIZNES
imageTitle
Trudne zadanie Industrii w Lizbonie. Kiedy historyczny mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
apteka, leki
Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek
BIZNES
Ratusz apeluje, by odwoływać wizyty u specjalistów i nie blokować terminów (zdj. ilustracyjne)
Polacy o ochronie zdrowia. Narzekają na dostępność, doceniają kompetencje
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica