Nastolatek odmówił podania ręki prezydentowi. Zdecydowana reakcja szefa rządu

Fico skrytykował w swoim wpisie media, wyjaśnił też, jak sam na miejscu prezydenta zachowałby się w podobnej sytuacji. "Po pierwsze zapytałbym go, czy ma pokój dziecięcy. Po drugie, czego nauczyli go rodzice. I po trzecie, odebrałbym mu odznaczenie i w obecności mediów wysłał tam, gdzie jego miejsce" - czytamy. Na koniec słowacki premier ocenił, że Peter Pellegrini "popełnił błąd", mówiąc, że szanuje zachowanie ucznia. "Tu nie ma czego szanować" - zaznaczył polityk.

Nastolatek nie podał ręki prezydentowi

Omanik, ubrany w garnitur z doczepioną do niego kokardą w kolorach ukraińskiej flagi, wymienił uścisk dłoni z ministrem Druckerem, ale kiedy przyszła kolej na powtórzenie tego gestu w stosunku do Petra Pellegriniego, zdecydowanym ruchem ręki dał znać, że nie zamierza tego robić. Prezydent, który wyciągnął do niego dłoń, nie zareagował na to zachowanie i ustawił się do zdjęcia z 19-latkiem.