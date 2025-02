Aleksandr Winnik, obywatel Rosji skazany w USA i zwolniony ramach wymiany więźniów, dotarł w czwartek do Moskwy. Niezależne Radio Swoboda podało, że informację o przylocie potwierdził jego obrońca. Zarzucano mu udział w praniu brudnych pieniędzy, co najmniej czterech miliardów dolarów. Sąd nazwał go "cyfrowym piratem na skalę międzynarodową".