Były premier uciekł na Węgry. Władze chcą sprzedać jego majątek  

Władze Macedonii Północnej planują wystawić na aukcję majątek byłego premiera Nikoły Gruewskiego. W 2018 roku polityk uciekł na Węgry, by uniknąć kary więzienia. Uzyskał azyl polityczny i przebywa tam do dziś.

Zajęty przez państwo majątek byłego premiera Macedonii Nikoły Gruewskiego ma zostać zlicytowany. Władze planują wystawić na aukcję pięć należących do niego apartamentów w Skopje i kilka działek budowlanych ulokowanych w innych częściach kraju. Licytacja ma przynieść państwu około ośmiu milionów euro (równowartość około 33 milionów złotych).

Nikoła Gruewski został wielokrotnie skazany

W maju 2018 roku Nikoła Gruewski został skazany na dwa lata więzienia. Zarzucono mu nadużycia władzy. Po nieudanej apelacji polityk zbiegł na Węgry, gdzie wystąpił o azyl. Wytoczono mu później kilka innych procesów. W jednym z nich były premier został uznany winnym podżegania do przemocy i skazany na 1,5 roku więzienia. Usłyszał też wyrok 7 lat pozbawienia wolności za wykorzystanie funduszy partyjnych. Po apelacji karę tą podwyższono do 9 lat więzienia. Tyle samo politykowi wymierzono w związku z nielegalnym poleceniem zburzenia należącego do jego politycznego rywala kompleksu o wartości kilku milionów euro. Cześć tych kar wygasła w związku z przeprowadzoną w 2023 reformą kodeksu karnego - wskazuje portal Balkan Insight.