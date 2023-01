Zmarła najstarsza osoba na świecie. Siostra Andre miała 118 lat

Francuska zakonnica siostra Andre, która była najstarszą osobą na świecie, zmarła we Francji w wieku 118 lat - przekazał we wtorek agencji Reuters dom spokojnej starości, w którym mieszkała. W lutym obchodziłaby swoje 119 urodziny.

Siostra Andre odeszła we śnie. - Umarła o godzinie 2 w nocy. Jest wielki smutek, ale ona tego chciała, to było jej pragnienie, aby dołączyć do ukochanego brata. Dla niej to uwolnienie - powiedział David Tavella z w Sainte-Catherine-Laboure, domu opieki dla niesamodzielnych osób starszych w Tulonie na południu Francji, w którym mieszkała zakonnica.