Świat

Chińczycy szkolą się do walki w metropoliach. Jedyny taki poligon

Chiny poligon
Singapur, Safti City. Jedyny taki poligon na świecie
Źródło: mindef.gov.sg
Rozpoczęły się wspólne ćwiczenia wojskowe Chin i Singapuru. Po raz pierwszy chińscy żołnierze szkolą się na singapurskim Safti City - jedynym takim specjalnym poligonie, imitującym wielką metropolię z wieżowcami, podziemnymi parkingami i metrem.

Wspólne ćwiczenia żołnierzy z Singapuru i Chin rozpoczęte zostały w środę i potrwają tydzień. To już siódma odsłona wspólnych szkoleń, podaje singapurski dziennik "The Straits Times",, które tym razem będą się koncentrować na miejskich operacjach antyterrorystycznych. Dlatego chińscy żołnierze po raz pierwszy zostali zaproszeni do singapurskiego Safti City - jedynego takiego poligonu, który imituje wielką metropolię.

Poligon jak metropolia

Safti City to oddany do użytku w marcu realistyczny ośrodek szkoleniowy. Powstawał przez pięć lat i jest jedynym takim poligonem, który powstał specjalnie do ćwiczenia walk w gęsto zabudowanych wielkich miastach. Na powierzchni 17 hektarów zbudowano na nim ponad 70 budynków tworzących sąsiadujące ze sobą dwie strefy - imitującą centrum metropolii, pełne budynków usługowych, oraz dzielnicę mieszkaniowo-usługową.

W Safti City części miasta zarówno z niską i jak wysoką zabudową, obejmującą kilkunastopiętrowe budynki. Jest w nim m.in. perony metra, zintegrowany węzeł komunikacyjny, budynki biurowe, szkoła, szpital czy hotel wzorowane na prawdziwych obiektach znajdujących się w Singapurze.

Singapurskie Safti City - specjalny poligon do ćwiczenia walk w metropoliach
Singapurskie Safti City - specjalny poligon do ćwiczenia walk w metropoliach
Źródło: mindef.gov.sg

Poligon umożliwia ćwiczenia zarówno służb miejskich, sił specjalnych, jak i regularnych wojsk, a jego rozmiar pozwala na jednoczesne zaangażowanie sił nawet na poziomie batalionu. Wyposażony jest w nowoczesną elektronikę i około 11 tysięcy czujników, dzięki którym można szczegółowo śledzić działania wszystkich ćwiczących osób. Czujniki te nie tylko zbierają dane, ale też pozwalają na realizowanie realistycznych scenariuszy i m.in. tworzenie interaktywnych celów czy imitowanie sytuacji i warunków kryzysowych.

Safti City
Safti City
Źródło: mindef.gov.sg

Chińczycy ćwiczą walkę w miastach

To pierwszy raz, gdy chińscy żołnierze zostali wpuszczeni do tego supernowoczesnego ośrodka. Tym samym 90 chińskich żołnierzy wysłanych z dowództwa 74. Grupy Armii na południu Chin ma okazję ćwiczyć operowanie na poligonie imitującym gęstą zabudowę, charakterystyczną na wielu azjatyckich metropolii.

Oficjalnie scenariuszem wspólnych ćwiczeń są działania antyterrorystyczne. Wiadomo jednak, że zdolność do prowadzenia walk w wielkich metropoliach jest jednym z największych wyzwań, którym chińska armia musiałaby sprostać w przypadku rozpoczęcia zbrojnej inwazji na Tajwan.

pc

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: The Straits Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mindef.gov.sg

