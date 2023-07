Sinead O'Connor nie żyje. "Zawsze w tym, co robiła, była niezwykle szczera i była naturalna"

Nie żyje irlandzka piosenkarka Sinead O'Connor. Artystka miała 56 lat. - Bardzo trudna droga życiowa, bardzo wiele przeżyć emocjonalnych i naprawdę wspaniała artystka. (...) Nawet jeżeli nie było się fanem jej jako człowieka, to jako artystka zostaje z nami jako ktoś wybitny - mówił na antenie TVN24 Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny.

- Jej życie to jest wielka tragedia, to jest historia upadku, podnoszenia się człowieka - komentował śmierć Sinead O'Connor Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny.

- Później szukała swojego miejsca na ziemi, miała dzieci z różnymi partnerami. To wszystko była taka wielka sinusoida, ale zawsze, podkreślam, zawsze w tym, co robiła, była niezwykle szczera i była naturalna - opowiadał Wrona. - Bardzo trudna droga życiowa, bardzo wiele przeżyć emocjonalnych i naprawdę wspaniała artystka. Powiem szczerze, że kiedy się dziś o tym (śmierci Sinead O'Connor - red.) dowiedziałem, (..) miałem po prostu łzy w oczach. Nawet jeżeli nie było się fanem jej jako człowieka, to jako artystka zostaje z nami jako ktoś wybitny - dodał.