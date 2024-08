Silny wiatr na Maderze, odwołane loty. "Tablica świeci się na czerwono"

Z powodu trudnych warunków pogodowych na Maderze odwoływane są loty. Z redakcją Kontakt 24 skontaktowali się podróżni z Polski, którzy utknęli na wyspie. - Od godziny 20 lot był przekładany co godzinę. Jest następny dzień, minęło prawie 17 godzin, a my nadal czekamy. Przewoźnik nie zapewnił nam noclegu. Dostaliśmy jedynie vouchery na jedzenie - skarżył się pan Robert. - Od rana czekamy na lot i raczej nie polecimy, bo teraz już absolutnie wszystko jest odwołane. Tablica świeci się na czerwono. Pogoda nie pozwala na start ani lądowanie - relacjonowała pani Monika.

Skontaktował się z nami pan Robert, turysta, który od wczoraj oczekuje na lot powrotny do Katowic z Madery. Lot czarterowy linii Enter Air o numerze ENT7122 miał odlecieć z wyspy wczoraj o godzinie 20.10, jednak z powodu dużego wiatru i sytuacji na Maderze lot został odwołany.

- Mieliśmy lecieć wczoraj o 20.10. Nie wylecieliśmy. Od tej 20 lot był przekładany co godzinę. Jest następny dzień, minęło prawie 17 godzin, a my nadal czekamy. Przewoźnik nie zapewnił nam noclegu. Dostaliśmy jedynie vouchery na jedzenie. Jesteśmy pozbawieni informacji. Niczego nie wiemy - mówił. Mężczyzna przekazał nam, że powodem odwołania lotu był silny wiatr. - Odwołano nam lot przez pogodę. Był zbyt duży wiatr, więc samolot z Katowic, który miał nas zabrać do domu, został przekierowany na lotnisko w Gran Canarii. I tam pewnie stoi do teraz. A my czekamy - zakończył.

"Tablica świeci się na czerwono"

Z redakcją Kontakt 24 skontaktowała się także pani Monika, która również utknęła na lotnisku na Maderze. Jej lot linii Enter Air o numerze ENT5002 miał odlecieć z wyspy dzisiaj o godzinie 1.45 do Warszawy. Kobieta miała lądować na Lotnisku Chopina.

Silny wiatr na Maderze, lotniska odwołują loty Kontakt 24

- Od trzech dni bardzo wieje, więc mieliśmy pewne obawy. Już wieczorem loty były odwoływane przez złą pogodę, jednak biuro podróży uparcie nie odwołało nam transferu na lotnisko. Zawieźli nas, pomimo, że wiedzieli, ze nie polecimy. Jak znaleźliśmy się na lotnisku, już nic nie lądowało - zaczęła.

Dodała, że na tablicy wszystkie loty są odwołanie. - Od rana czekamy na lot i raczej nie polecimy, bo teraz już absolutnie wszystko jest odwołane. Tablica świeci się na czerwono. Pogoda nie pozwala na start ani lądowanie. Od przewoźnika otrzymaliśmy już dwa vouchery na jedzenie. Dwa razy po 12 euro - mówiła.

Kobieta wspomniała, że wykupili wycieczkę z Itaki. - Nie jesteśmy źli na przewoźnika, a tym bardziej na lotnisko. Madera to specyficzna wyspa, a lotnisko na niej jest jednym na najtrudniejszych na świecie. Mamy żal do biura podroży, które mimo, że doskonale wiedziało, że nie polecimy, wysłało nas na lotnisko i tam zostawiło -powiedziała pani Monika. - Kontaktujemy się z ambasadą w Lizbonie, podobno powołano już jakąś grupę do zrządzania kryzysowego - dodała.

"Lotnisko na Maderze jest jednym z najtrudniejszych portów lotniczych na świecie"

Linie Enter Air wystosowały oświadczenie, w którym przekazały, że "ze względu na panujące warunki atmosferyczne loty na lotnisku na Maderze wszystkich operujących tam linii lotniczych są aktualnie mocno utrudnione". "Lotnisko na Maderze jest jednym z najtrudniejszych portów lotniczych na świecie i w przypadku niesprzyjających warunków wietrznych wykonywanie operacji lotniczych jest tam mocno ryzykowne. Czekamy na poprawę pogody, która umożliwi wykonanie zaplanowanych lotów" - dodano.

Redakcja Kontakt 24 skontaktowała się również z biurem podróży Itaka. - Powodem przesuwania i odwoływania lotów z lotniska na Maderze są kiepskie warunki atmosferyczne. Silne wiatry uniemożliwią stratowanie i lądowanie w tym rejonie. Madera to specyficzna wyspa, przez co może dochodzić do takich sytuacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podróżni na lotnisku są pod opieką przewoźnika - przekazał Paweł Koterbicki, dyrektor ds. obsługi klienta biura podroży Itaka.

Zapewnił, że "mimo to biuro podróży Itaka wspiera swoich klientów". - Biuro przesłało podróżnym SMS z informacją o voucherach oferowanych przez przewoźnika oraz z nowymi rozkładami lotów. Mają odbyć się jeszcze dzisiaj. Lot do Warszawy zaplanowany jest na godzinę 17.00, do Poznania na 16.25. Klienci mają do dyspozycji 24-godzinną infolinię, pod który mogą dzwonić i zgłaszać problemy - poinformował.

Redakcji Kontakt 24 nie udało się skontaktować w tej sprawie z Ambasadą RP w Lizbonie.

Pożary w Portugalii

Madera od środy zmaga się z kilkunastoma dużymi pożarami lasów i nieużytków rolnych. W niedzielą rano na wyspę przybyli strażacy i ratownicy z jednostki specjalnej.

Walkę z pożarem utrudniają wysokie temperatury i silny wiatr, który ma wiać do poniedziałku. Obecnie fronty ognia znajdują się w Curral das Freiras i Faja das Galinhas, w gminie Camara de Lobos, a także w Serra de Agua w sąsiedniej gminie Ribeira Bava w środkowej części wyspy.

Lokalne władze, cytowane przez portal "Journal da Madeira", poinformowały w niedzielę o dwóch osobach hospitalizowanych z powodu zatrucia dymem.

Autorka/Autor:asz, momo, pp

Źródło: Kontakt 24, PAP