Silnik rakiety kosmicznej eksplodował w Szkocji

Silnik rakietowy eksplodował

Kosmodrom SaxaVord, pierwszy w Wielkiej Brytanii licencjonowany do pionowych startów rakiet kosmicznych, został oddany do użytku w kwietniu. Znajduje się na archipelagu Wysp Szetlandzkich na północnym wybrzeżu Szkocji .

"To był test, a prowadzenie testów ma służyć wykrywaniu problemów przed przejściem do kolejnego etapu" - przekazał rzecznik SaxaVord. "Będziemy pracować razem z RFA nad zrozumieniem i wyciągnięciem nauki z przyczyn" tego zdarzenia - dodano. Niemiecka spółka dodała, że stara się zebrać informacje, by ustalić, co stało się po wystąpieniu "anomalii" w trakcie testu. Kosmodrom został zamknięty i zabezpieczony.