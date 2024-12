Część studentów Uniwersytetu w Belgradzie zablokowała w poniedziałek budynki rektoratu i trzech wydziałów. Protest rozpoczął się symbolicznie o godz. 11.52, kiedy to 1 listopada runęła część dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie, zabijając 15 osób.

Jak przekazały serbskie media w nocy i we wtorek wcześnie rano - blokada nadal trwa, a jej uczestnicy zapewniają, że nie zrezygnują, dopóki ich żądania nie zostaną spełnione.

Chcą ujawnienia umowy na renowację dworca

W ostatni piątek studenci, ogłaszając te same żądania, zablokowali na 12 godzin budynek rektoratu Uniwersytetu w Belgradzie.

Katastrofa w Nowym Sadzie

W momencie zawalenia się przedniej części dachu na ławkach znajdujących się poniżej siedziało wiele osób. Świadkowie mówili, że w chwili wypadku pod dachem przebywali uczniowie wracający do domów w okolicznych miejscowościach.

Opozycja na poziomie lokalnym oraz centralnym Serbii tuż po tragedii wezwała do pilnego przeprowadzenia śledztwa i dokładnego zbadania prac rekonstrukcyjnych. Ugrupowania te oskarżyły sprawująca władzę w mieście i w państwie o zaniedbania, które doprowadziły do wypadku. W konsekwencji tragedii do dymisji podał się minister budownictwa, transportu i infrastruktury Serbii Goran Vesić.