Świat

Głodówka matki przed parlamentem. Doszło do zamieszek

Protesty w Serbii
Protesty w Serbii
Źródło: Reuters
Setki protestujących zebrały się przed serbskim parlamentem, aby wesprzeć Dijanę Hrkę, matkę, której dziecko zginęło w wyniku zawalenia się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie. Kobieta prowadziła tam strajk głodowy. Wieczorem w niedzielę doszło do zamieszek. Prezydent kraju już zapowiedział wcześniejsze wybory.

Dijana Hrka, której syn był jedną z 16 ofiar zawalenia się części dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku, wezwała w niedzielę do zatrzymania winnych tragedii, uwolnienia z aresztów uczestników utrzymujących się od roku protestów i rozpisania przedterminowych wyborów.

Mają być wcześniejsze wybory. Prezydent: wychodzę naprzeciw żądaniom

Mają być wcześniejsze wybory. Prezydent: wychodzę naprzeciw żądaniom

Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii

Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii

Głodówkę rozpoczęła dokładnie o godzinie 11.52, kiedy przed ponad rokiem doszło do tragedii. Hrka wystąpiła w niedzielę przed mediami w koszulce z napisem "Matka przeciwko maszynerii", prawosławną ikoną i zdjęciem syna.

Protesty w Serbii
Protesty w Serbii
Źródło: EPA

- Chcę, żeby (policja i prokuratura) wykonywali swoją pracę, żeby wszyscy aresztowani studenci zostali uwolnieni, a ten tchórz (prezydent Serbii Aleksandar Vuczić), jeśli się odważy, rozpisał wybory. Jeśli mam umrzeć, umrę z honorem – powiedziała kobieta, cytowana przez telewizję N1.

Zamieszki w Serbii

W pobliżu jej namiotu zebrała się grupa osób, która wyraziła swoje poparcie dla jej działań. Pojawili się również zwolennicy rządu oddzieleni policyjnym kordonem.

W niedzielę wieczorem z miasteczka namiotowego stronników władz w stronę drugiej grupy poleciały materiały pirotechniczne. Na miejsce skierowano dodatkowe oddziały policji prewencyjnej, by rozdzieliły obie grupy.

Protesty w Serbii
Protesty w Serbii
Źródło: EPA

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zapowiedział już, że wybory parlamentarne odbędą się przed terminem. Planowo powinny się odbyć w 2027 roku.

Uczcili ofiary tragedii w Nowym Sadzie

W sobotę w Nowym Sadzie tysiące osób oddały hołd ofiarom tragedii, która wywołała w kraju falę masowych protestów antyrządowych. Jak dotąd nikt nie został uznany za winnego wypadku, do którego doszło na dworcu oddanym do użytku zaledwie kilka miesięcy przed zawaleniem się części jego dachu.

Autorka/Autor: mm/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Serbia
