Władze ogłaszają walkę z uprawianiem seksu w biurach rządowych 

Wiceprezydent Gwinei Równikowej zapowiedział walkę ze zjawiskiem uprawiania seksu w biurach rządowych. To reakcja na kolejne krążące w mediach nagrania, na których widać rządowych urzędników w intymnych sytuacjach w służbowych gabinetach. Zdaniem władz tego typu materiały "oczerniają wizerunek kraju".

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych w Gwinei Równikowej pojawiły się "setki" nagrań o charakterze pornograficznym, informuje we wtorek BBC. Według doniesień pokazują one między innymi wysokiego rangą urzędnika z tamtejszego Ministerstwa Finansów, Baltasara Ebanga Engongę, uprawiającego seks z kilkoma kobietami, w tym żonami innych prominentnych urzędników. Nagrania zarejestrowane miały zostać w rządowych budynkach, w tym w biurze ministra.

Seks w biurach rządowych

We wtorek wiceprezydent kraju Nguema Obiang Mangue ogłosił, że każdy urzędnik, który zostanie przyłapany na uprawianiu seksu w pracy zostanie zawieszony, a sytuacja z ostatnich dni stanowi "rażące naruszenie kodeksu postępowania". Przekazał też, że zlecił nowe środki, które mają na celu zapobiec angażowaniu się urzędników w niedozwolone zachowania w miejscach służbowych. Wśród nich znalazło się zainstalowanie kamer we wszystkich biurach oraz wzmocnienie ochrony, by zwalczać "nieprzyzwoite i nielegalne czyny".