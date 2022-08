Sanna Marin, premier Finlandii o imprezie w jej domu: jestem człowiekiem, czasem tęsknię za radością i zabawą

- Nie opuściłam ani jednego dnia pracy. Chcę wierzyć, że ludzie będą patrzeć na to, co robimy w pracy, a nie na to, co robimy w czasie wolnym - stwierdziła 36-latka. Gdy w 2019 roku obejmowała urząd premiera, była najmłodszym szefem rządu w historii Finlandii i jednym z najmłodszych na świecie.