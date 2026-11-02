Świat Samolot Wizz Air przekierowany do Budapesztu. W związku z alarmem o bombie Oprac. Justyna Sochacka |

Samoloty węgierskiej linii lotniczej Wizz Air na lotnisku w Budapeszcie i brytyjskim Luton Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Samolot linii Wizz Air leciał z Londynu do stolicy Bułgarii - Sofii. Minister obrony Węgier poinformował w mediach społecznościowych, że po otrzymaniu informacji o możliwym ładunku wybuchowym maszyna została przekierowana do Budapesztu.

Do eskortowania samolotu, który następnie wylądował w stolicy Węgier, został wysłany węgierski myśliwiec Gripen. Ruszin-Szendi podał, że w ramach procedury NATO dotyczącej obrony powietrznej wydano rozkaz poderwania myśliwca w trybie alarmowym ("ALPHA").

Jak przekazali przedstawiciele Wizz Air w rozmowie z portalem 24.hu, służby prowadzą kontrolę samolotu oraz pasażerów.

Samolot Wizz Air wylądował w Budapeszcie

Portal Daily News Hungary napisał, że samolot wylądował bezpiecznie o godzinie 12.08, a na lotnisku czekały na niego straż pożarna, policja oraz funkcjonariusze jednostek antyterrorystycznych. Dochodzenie w sprawie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego trwa - dodano.