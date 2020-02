"Ostrzegali, że istnieje niebezpieczeństwo wybuchu na pokładzie i musimy uciekać tak szybko, jak to możliwe"

Do katastrofy samolotu Pegasus Airlines doszło w środę po godzinie 18 na tureckim lotnisku Sabihy Gokcen. To mniejszy z dwóch portów lotniczych w Stambule. Boeing przyleciał tam z Izmiru.

Na miejscu padał deszcz, wiał mocny wiatr. Maszyna z 183 osobami na pokładzie po wylądowaniu wpadła w poślizg i spadła z wysokiej na ponad 40 metrów skarpy. W wypadku zginęły trzy osoby, a ponad 179 zostało rannych. Do szpitala trafili wszyscy członkowie załogi.

"Kadłub pękł na trzy części. Jedno z pęknięć było obok mnie"

- Chwilę później był chaos. Ci, którzy byli w stanie, pomagali innym. Potem przyszli ludzie i przenieśli nas na skarpę - wspominał pasażer lotu z Izmiru, Dogus Bilgic. - Samolot wylądował i wszystko było w porządku przez jakieś 15, 20 sekund. Nie pamiętam dokładnie, jak to się stało, ale nagle zjechaliśmy z pasa startowego. Jeśli się nie mylę, to kadłub pękł na trzy części, a jedno z pęknięć było obok mnie. To tamtędy się wydostałem - opowiadał. Dodał, że był jednym z pierwszych, którzy opuścili pokład.