Kilkudziesięciu niezależnych dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Salwadorze inwigilowanych Pegasusem

Telefony 22 dziennikarzy niezależnego salwadorskiego portalu informacyjnego El Faro były inwigilowane Pegasusem - przekazali eksperci z kanadyjskiego instytutu badawczego. Kilku z tych dziennikarzy prowadziło śledztwo w sprawie rzekomej korupcji w państwie. Łącznie atakom miało być poddanych 37 urządzeń należących także do obrońców praw człowieka. Dodano, że był to jeden z najbardziej rozległych ataków przeprowadzonych za pomocą tego szpiegowskiego oprogramowania, jakie wykryto do tej pory.