Świat Sąd zdecydował w sprawie Marine Le Pen Adrian Wróbel |

Sąd zdecydował w sprawie Marine Le Pen. Relacja Piotra Czarzastego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sarah Meyssonnier / Reuters / Forum

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Potencjalnie otwiera to Le Pen drogę do udziału w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Jednak kara trzech lat więzienia, w tym dwóch w zawieszeniu, oznacza noszenie przez rok bransoletki elektronicznej, co utrudnia prowadzenie kampanii prezydenckiej. Le Pen oceniała wcześniej, że prowadzenie kampanii wymaga od kandydata swobody przemieszczania się.

Okres zakazu ubiegania się o funkcje publiczne liczy się od wyroku pierwszej instancji, czyli od marca 2025 roku.

Le Pen musi też zapłacić 100 tysięcy euro. Jej partia otrzymała natomiast karę dwóch milionów euro, z czego jeden milion został zawieszony.

Polityczka ma wystąpić w telewizji o godzinie 20 i przedstawić swoją polityczną przyszłość.

Relacja z Paryża "To prawdziwa sensacja"

Dziennikarz mieszkający w Paryżu Piotr Czarzasty ocenił, że decyzja w sprawie Le Pen to "prawdziwa sensacja". - Mało osób spodziewało się, że Marine będzie mogła, teoretycznie, ubiegać się o tę najwyższą funkcję - ocenił. Dodał, że sąd apelacyjny "okazał się bardzo pobłażliwy".

Dziennikarz zwrócił też uwagę na ograniczenia spowodowane odbywaniem kary przez dozór elektroniczny. - Jeśli Marine Le Pen chciałaby wystartować w kampanii prezydenckiej, musiałaby prosić za każdym razem o pozwolenie sędziego aby opuścić dom - wyjaśnił.

Wyrok pierwszej instancji

31 marca 2025 roku Le Pen została skazana przez sąd pierwszej instancji na cztery lata pozbawienia wolności, z czego dwa w zawieszeniu. Ponadto, była liderka partii otrzymała pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne. Polityczka skrajnej prawicy miała być centralną postacią oszustwa. Jej partia miała pobrać z Parlamentu Europejskiego prawie trzy miliony euro i przeznaczyć je na własne cele.

Le Pen była liderką skrajnie prawicowej partii Zgromadzenie Narodowe. W 2022 roku przekazała przywództwo Jordanowi Bardelli.

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