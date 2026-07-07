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Świat

Sąd zdecydował w sprawie Marine Le Pen

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Marine Le Pen w paryskim sądzie apelacyjnym
Sąd zdecydował w sprawie Marine Le Pen. Relacja Piotra Czarzastego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Sarah Meyssonnier / Reuters / Forum
Paryski sąd apelacyjny uznał liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen za winną sprzeniewierzenia środków publicznych. Le Pen została skazana na więzienie w zawieszeniu. Sąd podtrzymał zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, ale skrócił jego okres do 15 miesięcy.

Potencjalnie otwiera to Le Pen drogę do udziału w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Jednak kara trzech lat więzienia, w tym dwóch w zawieszeniu, oznacza noszenie przez rok bransoletki elektronicznej, co utrudnia prowadzenie kampanii prezydenckiej. Le Pen oceniała wcześniej, że prowadzenie kampanii wymaga od kandydata swobody przemieszczania się.

Okres zakazu ubiegania się o funkcje publiczne liczy się od wyroku pierwszej instancji, czyli od marca 2025 roku.

Le Pen musi też zapłacić 100 tysięcy euro. Jej partia otrzymała natomiast karę dwóch milionów euro, z czego jeden milion został zawieszony.

Polityczka ma wystąpić w telewizji o godzinie 20 i przedstawić swoją polityczną przyszłość.

Relacja z Paryża "To prawdziwa sensacja"

Dziennikarz mieszkający w Paryżu Piotr Czarzasty ocenił, że decyzja w sprawie Le Pen to "prawdziwa sensacja". - Mało osób spodziewało się, że Marine będzie mogła, teoretycznie, ubiegać się o tę najwyższą funkcję - ocenił. Dodał, że sąd apelacyjny "okazał się bardzo pobłażliwy".

Dziennikarz zwrócił też uwagę na ograniczenia spowodowane odbywaniem kary przez dozór elektroniczny. - Jeśli Marine Le Pen chciałaby wystartować w kampanii prezydenckiej, musiałaby prosić za każdym razem o pozwolenie sędziego aby opuścić dom - wyjaśnił.

Wyrok pierwszej instancji

31 marca 2025 roku Le Pen została skazana przez sąd pierwszej instancji na cztery lata pozbawienia wolności, z czego dwa w zawieszeniu. Ponadto, była liderka partii otrzymała pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne. Polityczka skrajnej prawicy miała być centralną postacią oszustwa. Jej partia miała pobrać z Parlamentu Europejskiego prawie trzy miliony euro i przeznaczyć je na własne cele. 

Le Pen była liderką skrajnie prawicowej partii Zgromadzenie Narodowe. W 2022 roku przekazała przywództwo Jordanowi Bardelli.

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Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Marine Le PenFrancjaParyż
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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