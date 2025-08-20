Logo strona główna
Świat

Kolejny krok w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Spotkają się wojskowi planiści

Keir Starmer
Keir Starmer przyjechał na spotkanie do Białego Domu
Źródło: Reuters
Biuro szefa brytyjskiego rządu Keira Starmera poinformowało, że nad sprawą zapewnienia solidnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy rozmawiać będą wojskowi planiści USA i krajów z tak zwanej koalicji chętnych.

Oświadczenie Downing Street zostało wydane po zakończeniu wirtualnego spotkania przedstawicieli ponad 30 krajów skupionych w tzw. koalicji chętnych, sojuszników Ukrainy. Współprowadził je premier Starmer oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. W wydarzeniu wziął udział premier Polski Donald Tusk.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tu mogą spotkać się Zełenski i Putin. "Pierwszy wybór" Białego Domu

Podczas spotkania Starmer przedstawił informacje na temat poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie, w których wziął udział wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami Francji, Niemiec, Włoch, Finlandii, a także szefami Unii Europejskiej i NATO.

Brytyjski premier relacjonując przebieg wydarzeń w Białym Domu stwierdził, że "wyraźnie dało się odczuć prawdziwe poczucie jedności i wspólnego celu, jakim jest zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy".

Planiści omówią gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zapowiedział, że "zespoły planistyczne koalicji chętnych spotkają się w najbliższych dniach ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami, aby jeszcze bardziej wzmocnić plany zapewnienia solidnych gwarancji bezpieczeństwa i przygotować się do rozmieszczenia sił bezpieczeństwa w przypadku zakończenia działań wojennych" w Ukrainie.

Keir Starmer
Keir Starmer
Źródło: FILIPPO ATTILI/PAP/EPA

Według oświadczenia Downing Street przywódcy należący do koalicji poruszyli także temat wywierania dalszej presji na przywódcę Rosji Władimira Putina, w tym przy użyciu sankcji, do czasu aż on sam "nie pokaże, że jest gotowy podjąć zdecydowane działania w celu zakończenia swojej nielegalnej inwazji" na Ukrainę.

Wielka Brytania gotowa bronić przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy

Dowódca brytyjski sił zbrojnych admirał Tony Radakin podczas spotkania w Pentagonie poinformuje stronę amerykańską, że Wielka Brytania jest gotowa bronić przestrzeni powietrznej i portów morskich Ukrainy – podał we wtorek dziennik "Guardian", powołując się na urzędników bliskich sprawie.

"Guradian" podał, że liczba 30 tysięcy wojskowych, którzy mieli zapewnić ochronę ukraińskich obiektów strategicznych, została zmniejszona w związku ze sprzeciwem niektórych państw w Europie.

Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koalicja chętnych. Kto i w jakim celu się spotykał

Zuzanna Karczewska

- Środa to naprawdę ważny moment. Nic nie dzieje się w Waszyngtonie bez zielonego światła prezydenta, więc poparcie Donalda Trumpa dla gwarancji bezpieczeństwa w poniedziałek zapoczątkowało wiele działań – stwierdził w rozmowie z dziennikiem jeden z brytyjskich urzędników.

Przygotowania do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa

Według naczelnego dowódcy sił zbrojnych Szwecji gen. Michaela Claessona jego kraj najprawdopodobniej weźmie udział w potencjalnej wielonarodowej operacji, mającej chronić Ukrainę przed agresją ze strony Rosji.

Dowódca przypomniał, że najpierw w tej sprawie musi zapaść decyzja polityczna, ale w siłach zbrojnych już trwają przygotowania dotyczące różnych scenariuszy.

"Jest to bardzo skomplikowana operacja, wymagająca oceny ryzyka; jeśli do niej dojdzie, będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo całej Europy" – ocenił Claesson w wywiadzie dla nadawcy publicznego SVT.

Premier Szwecji Ulf Kristersson po wtorkowej rozmowie online z krajami uczestniczącymi w tzw. koalicję chętnych oświadczył, że Szwecja angażuje się w sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, aby mieć pewność, że agresor nie zostanie nagrodzony. "Jest to kluczowe również dla naszego własnego bezpieczeństwa" - zaznaczył we wpisie na platformie X.

"Koalicja chętnych" została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.

OGLĄDAJ: Prezydent: w "koalicji chętnych" Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd
pc

Prezydent: w "koalicji chętnych" Polskę od dłuższego czasu reprezentuje rząd

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FILIPPO ATTILI/PAP/EPA

