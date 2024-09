Rząd Rosji chce walczyć z "odmową posiadania potomstwa"

Rosyjski parlament zajął się projektem ustawy o "zakazie ideologii bezdzietności oraz ruchu childfree" - podało Radio Swoboda. Nowa inicjatywa ustawodawcza miałaby mieć na celu walkę z "brakiem szacunku do macierzyństwa" i "ochronę tradycyjnych wartości duchowych".

Projekt przewiduje zakaz "propagandy bezdzietności" w internecie, mediach, reklamie i wideo. Zakłada też grzywny w wysokości do 800 tysięcy rubli (około 7700 euro) w przypadku osób fizycznych i do 5 milionów rubli (około 48,2 tysiąca euro) w przypadku osób prawnych. Obcokrajowcom, oprócz grzywny, grozić ma areszt administracyjny do 15 dni oraz wydalenie z Rosji.