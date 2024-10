Rumuński Sąd Konstytucyjny uchylił decyzję Centralnego Biura Wyborczego o rejestracji do udziału w wyborach prezydenckich Diany Sosoaki - polityczki znanej z kontrowersyjnych wystąpień i głoszącej prorosyjskie poglądy. Wybory prezydenckie odbędą się w Rumunii 24 listopada. Druga tura jest zaplanowana na 8 grudnia.

Rumuńska europarlamentarzystka skreślona

Decyzję sądu skrytykowali jednak także inni rumuńscy politycy opozycyjni, twierdząc, że usunięcie Sosoaki budzi wątpliwości co do demokratyczności procedur. Niektórzy sugerowali, że to "marzenie (premiera) Marcela Ciolacu", który również startuje w wyborach.