Rekin pływający między surferami. Nagranie z drona

Na nagraniu z drona monitorującego wybrzeże RPA widać pięciu surferów, a między nimi olbrzymiego rekina. Zwierzę to kilkumetrowy żarłacz biały.

Zwiększona aktywność rekinów

Drapieżnik obserwował, co dzieje się na płyciźnie. Zachowywał się spokojnie.

Nazywany również rekinem ludojadem żarłacz biały to gatunek drapieżny i niebezpieczny dla człowieka. Ataki na ludzi to jednak najczęściej "pomyłki" zwierzęcia, na co wskazuje sposób gryzienia w czasie ataku - rekin nie rozrywa ofiary, a gryzie i w większości przypadków odpływa.