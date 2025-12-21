Wspólne oświadczenie USA i Ukrainy po rozmowach w Miami

Wspólne oświadczenie USA i Ukrainy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W skład ukraińskiej delegacji - oprócz sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Umierowa - wchodził szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Andrij Hnatow. Stronę amerykańską reprezentowali Witkoff, Jared Kushner i przedstawiciel Białego Domu Josh Gruenbaum.

Kluczowi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Europy dołączyli do rozmów, by uzgodnić wspólne podejście strategiczne między Ukrainą, USA i Europą - przekazano.

W komunikacie napisano też, że oddzielne "konstruktywne" spotkanie przeprowadzono w formacie USA-Ukraina. Było poświęcone pracy nad czterema dokumentami. Rozmowy dotyczyły dalszego opracowywania 20-punktowego planu pokojowego, uzgodnienia stanowisk w sprawie wielostronnych ram gwarancji bezpieczeństwa i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz dalszych prac nad planem dotyczącym gospodarki i rozwoju.

Rozmawiano o ramach i kolejnych krokach

Jak dodano, szczególną uwagę poświęcono ramom czasowym i kolejności dalszych kroków. Zaznaczono też, że Ukraina pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. "Naszym wspólnym priorytetem jest zatrzymanie zabijania, zapewnienie zagwarantowanego bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długotrwałego rozwoju Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

"Pokój nie może być tylko zatrzymaniem działań zbrojnych, lecz musi być też godną podstawą dla stabilnej przyszłości" - napisano.

Dodano, że Ukraina docenia przewodnictwo USA i amerykańskie wsparcie oraz bliską koordynację z partnerami podczas następnych etapów tego procesu.

Ruszyły rozmowy z Rosjanami

Amerykańska delegacja na Florydzie w sobotę rozpoczęła również rozmowy ze stroną rosyjską, którą reprezentuje wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew. Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował w niedzielę, że Putin w poniedziałek będzie oczekiwać od Dmitrijewa sprawozdania z rozmów na Florydzie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD