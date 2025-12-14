Logo strona główna
Świat

Rozmowy pokojowe i Trump, który zachowuje się jak "rozwydrzony dzieciak"

Donald Trump
Karol Szulc o Trumpie: podchodzimy do niego jak do rozwydrzonego dziecka
Źródło: TVN24, Reuters
- Jesteśmy wciąż na tym samym etapie - ocenił w TVN24 doktor Karol Szulc, amerykanista i europeista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Był pytany o postępy w sprawie rozmów pokojowych, które mają zakończyć wojnę w Ukrainie. - To nie są jeszcze negocjacje - zapewnił.
  • USA i Ukraina pracują nad planem pokojowym, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie.
  • Rozmowy są prowadzone także z udziałem liderów państw europejskich, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
  • Najbardziej spornymi punktami porozumienia są terytoria w ukraińskim Donbasie.

- Negocjacje są wtedy, kiedy strony ze sobą rozmawiają. Co najwyżej to mogłyby być mediacje. Tylko, że mediacje wymagają neutralnej strony, która jest zaangażowana obiektywnie w proces pokojowy. A Stany Zjednoczone są raczej bardziej zainteresowane tak zwanym "dealem" i wspierają bardziej żądania strony rosyjskiej - mówił w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 doktor Karol Szulc.

Amerykanista i europeista z Uniwersytetu Wrocławskiego, odnosząc się do rozmów z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, które mają doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, przyznał, że "nie wierzy" w proces pokojowy w Ukrainie.

- Nie nazywam go procesem pokojowym. To jest próba wymuszenia kapitulacji na Ukrainie - stwierdził rozmówca TVN24.

Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"
Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"

"Opóźnić moment wycofania się Stanów Zjednoczonych"

Szulc nadmienił, że europejscy przywódcy, wraz z władzami w Kijowie, usiłują "opóźnić moment wycofania się Stanów Zjednoczonych" z rozmów pokojowych.

Dopytywany, czy Trump może zrezygnować z pośrednictwa w rozmowach pokojowych z powodu "zniechęcenia" brakiem postępów, Karol Szulc odpowiedział. - To, że on jest zniechęcony, mówię od stycznia. Jak tylko się zbliża do tego konfliktu, coś mu się nie udaje i wtedy się wycofuje - powiedział rozmówca TVN24.

Dodał, że "teraz ma na myśli całkowite już zaprzestanie wspierania Ukrainy przez Stany Zjednoczone, co jest bardzo prawdopodobne". - Potrzebujemy czasu, żeby przygotować się na ten moment - podkreślił.

Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"
Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"

Do Trumpa podchodzimy "jak do rozwydrzonego dziecka"

Karol Szulc, na uwagę o to, że "wszyscy obchodzą się z Trumpem bardzo delikatnie, aby go nie urazić", odpowiedział, że do obecnego prezydenta USA podchodzimy "jak do rozwydrzonego dziecka".

- Już dawno powinniśmy się nauczyć tych lekcji, że świecidełka, pochwały i asertywność działa na większość dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze - powiedział rozmówca TVN24, dodając, że "celowo używa takiego słownictwa".

Putin postawił na USA. "Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów"
Putin postawił na USA. "Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów"

BIZNES

Amerykanista i europeista z Uniwersytetu Wrocławskiego nadmienił, że Europa obecnie jest w stanie na tyle wesprzeć Ukrainę, by zapewnić jej zwycięstwo w wojnie z Rosją.

Szulc przekonywał jednocześnie, że Europa nie będzie w stanie zastąpić Stanów Zjednoczonych pod względem wywiadu satelitarnego. - Nie mamy jeszcze takich zdolności - uznał.

Autorka/Autor: tas/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: EPA/Samuel Corum

UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieUSADonald TrumpWstajesz i weekend
