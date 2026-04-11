Świat Rozmowy pokojowe Iran-USA. Donald Trump wskazał główny cel

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz Źródło: TVN24

Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy o to, jaki jest jego cel w negocjacjach z Iranem. Odparł, że najważniejszy to "brak broni jądrowej".

- Wiecie, myślę, że już nastąpiła zmiana reżimu, choć nigdy nie mieliśmy takiego kryterium. Ale brak broni jądrowej to 99 procent sukcesu - powiedział prezydent na płycie lotniska w bazie Andrews pod Waszyngtonem.

Trump: cieśnina Ormuz się otworzy

Dopytywany, czy nie ma na celu również otwarcia cieśniny Ormuz, powiedział że "ona otworzy się automatycznie". - Odpowiedź brzmi: tak, ale cieśnina się otworzy, jeśli po prostu wyjdziemy, bo inaczej oni nie zarobią pieniędzy. Więc cieśnina się otworzy - powiedział.

Trump powiedział, że życzył wiceprezydentowi Vance'owi powodzenia w rozmowach w Pakistanie i wyraził optymizm co do ich szybkich rezultatów. - Myślę, że wszystko pójdzie bardzo szybko, a jeśli nie, to i tak będziemy w stanie to dokończyć w taki czy inny sposób - ocenił

Wcześniej prezydent USA mówił, że doprowadzi do przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w ten lub inny sposób" oraz deklarował, że nie pozwoli, by Iran pobierał opłaty tranzytowe od statków. Zaznaczył jednak, że "nikt nie wie", czy Iran faktycznie takie opłaty pobiera.

