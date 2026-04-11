Świat

Rozmowy pokojowe Iran-USA. Donald Trump wskazał główny cel

Donald Trump
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
Myślę, że wszystko pójdzie szybko - ocenił Donald Trump tuż przed rozmowami pokojowymi USA-Iran w Pakistanie. Powiedział też, jaki jest jego główny cel tych negocjacji.

Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy o to, jaki jest jego cel w negocjacjach z Iranem. Odparł, że najważniejszy to "brak broni jądrowej".

- Wiecie, myślę, że już nastąpiła zmiana reżimu, choć nigdy nie mieliśmy takiego kryterium. Ale brak broni jądrowej to 99 procent sukcesu - powiedział prezydent na płycie lotniska w bazie Andrews pod Waszyngtonem.

Trump: cieśnina Ormuz się otworzy

Dopytywany, czy nie ma na celu również otwarcia cieśniny Ormuz, powiedział że "ona otworzy się automatycznie". - Odpowiedź brzmi: tak, ale cieśnina się otworzy, jeśli po prostu wyjdziemy, bo inaczej oni nie zarobią pieniędzy. Więc cieśnina się otworzy - powiedział.

J.D. Vance już w Pakistanie. Są warunki, wkrótce ruszą rozmowy

Trump powiedział, że życzył wiceprezydentowi Vance'owi powodzenia w rozmowach w Pakistanie i wyraził optymizm co do ich szybkich rezultatów. - Myślę, że wszystko pójdzie bardzo szybko, a jeśli nie, to i tak będziemy w stanie to dokończyć w taki czy inny sposób - ocenił

Wcześniej prezydent USA mówił, że doprowadzi do przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w ten lub inny sposób" oraz deklarował, że nie pozwoli, by Iran pobierał opłaty tranzytowe od statków. Zaznaczył jednak, że "nikt nie wie", czy Iran faktycznie takie opłaty pobiera.

Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Orlen stacja paliw cysterna
Zmiana cen paliw w hurcie. Orlen podał nowe stawki
BIZNES
Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego
Pokazali kontrowersyjny projekt Trumpa
Świat
imageTitle
Mbappe we krwi, w Realu oburzenie. "Rzut karny tutaj, jak i na Księżycu"
EUROSPORT
Na miejsce wypadku zadysponowano LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych. Ranni
WARSZAWA
Kratery Księżyca
Gdzie zbudować księżycową bazę? "Tam, gdzie nie ma słońca"
METEO
Donald Trump
"To jest problem". Sąd podważa cła Trumpa
BIZNES
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Stracił prawo jazdy w swoje urodziny
WARSZAWA
Negocjacje w Islamabadzie
J.D. Vance już w Pakistanie. Są warunki, wkrótce ruszą rozmowy
Świat
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Spadki nie studzą optymizmu. To najlepszy tydzień na Wall Street od listopada
BIZNES
imageTitle
Kontuzja reprezentanta Polski. To może być koniec sezonu
EUROSPORT
Waldemar Cisło
"Pieniądze po prostu się rozchodziły". Ksiądz i "gen przedsiębiorczości"
Polska
Donald Tusk
KO wybierze nowe władze
Polska
imageTitle
Debel ostatniej nadziei. Jak pokonać ukraińskie bliźniaczki?
EUROSPORT
Maria Woroncowa. Zdjęcie z czerwca 2024 roku
Putin marzy o nieśmiertelności. Ona ma mu ją dać
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Kawa szybko odprawiona z kwitkiem przez Switolinę. Wyjaśnia, co się stało
EUROSPORT
Załoga misji Artemis II wróciła na Ziemię
Prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. "Tak się cieszyłem, słysząc jego głos"
Krzysztof Posytek
imageTitle
Polski 15-latek znów spróbuje podbić świat snookera. Trudny rywal
EUROSPORT
42 min
pc
Kościelne przywileje jak przestępstwa. "Celem nie jest religia, tylko kasa"
Czarno na białym. Podcast
Putin
Były współpracownik Putina skazany na długoletnie więzienie
Świat
Diesel paliwa
Ceny paliw w sobotę. Nowe stawki
BIZNES
Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Nowy sondaż, koniec misji, odszedł Jacek Magiera
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zamierzchła przeszłość. Grzegorz Braun i Sławomir Mentzen razem (Warszawa 06.12.2022). Od tego czasu wiele się zmieniło
Półtora miliona, a może więcej. Co się stanie w 2027 roku?
Marcin Zaborski
imageTitle
Po piekielnych brukach po chwałę. Wielkie cele Pogaczara i Van der Poela
EUROSPORT
Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Misja Artemis II. "Była ogromna radość"
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Strzelanina na Dolnym Śląsku. Nie żyje młody mężczyzna
Wrocław
Wodowanie w Pacyfiku
Pokonali ponad milion kilometrów, okrążyli Księżyc, są już na Ziemi
METEO
Deszcz, parasol, wiosna, chłodno
Tutaj w sobotę mogą przydać się parasole
METEO
imageTitle
Kolejna wpadka Realu Madryt
EUROSPORT
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
METEO
imageTitle
Kolejna strata punktów Jagiellonii. Wielka szansa przed rywalami
EUROSPORT

