Świat "Jesteśmy po tej samej stronie równania". Izrael i Liban negocjują w Waszyngtonie Mikołaj Gątkiewicz

Przedstawiciele Izraela i Libanu spotkali się we wtorek w stolicy USA. Rozmowom przewodniczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Na czele delegacji stanęli zaś ambasadorowie obu państw w USA, Jechiel Leiter oraz Nada Hamadeh Moawad.

Podczas przemówienia otwierającego negocjacje Rubio podkreślił, że jest "to cały proces, a nie wydarzenie". - To coś więcej niż tylko jeden dzień. To zajmie trochę czasu, ale wierzymy, że warto podjąć ten wysiłek i że to historyczne spotkanie, na którym mamy nadzieję budować. A dziś mamy nadzieję, że uda nam się nakreślić ramy, na których można zbudować trwały pokój - powiedział Rubio.

"Jesteśmy po tej samej stronie równania"

Rozmowy zakończyły się po kilku godzinach. W rozmowie z mediami ambasador Izraela Jechiel Leiter wyraził optymizm co do dalszych negocjacji. Podkreślił, że oba rządy "stoją po tej samej stronie" przeciwko sojusznikowi Iranu - Hezbollahowi. - Odkryliśmy dziś, że jesteśmy po tej samej stronie równania. To najbardziej pozytywna rzecz, z jaką mogliśmy wyjść - powiedział.

- Muszę powiedzieć, że to było zwycięstwo zdrowego rozsądku, odpowiedzialności i pokoju, bo przywódca Hezbollahu ostrzegł wczoraj rząd Libanu przed udziałem w tych rozmowach, a rząd Josepha Aouna odważnie powiedział Hezbollahowi "nie" - dodał.

Izraelski ambasador oznajmił, że jest to "początek bardzo silnej i zaciętej, konsekwentnej walki z Hezbollahem" i że Izrael wspólnie z libańskimi władzami będzie "eliminować zagrożenie ze strony proirańskiej bojówki".

Delegacja Libanu z ambasadorem na czele nie skomentowała rezultatu rozmów. Oświadczenie opublikował za to Departament Stanu USA, w którym wyraził poparcie dla dalszych rozmów.

Kluczowa kwestia

Negocjacje ruszają w kluczowym dla Bliskiego Wschodu momencie. Od tygodnia pomiędzy USA a Iranem trwa zawieszenie broni. Ostatnie rozmowy między USA a Iranem, w których pośredniczył Pakistan, nie przyniosły jednak porozumienia.

Jednocześnie Izrael kontynuuje działania wojenne w Libanie, które rozpoczął na początku marca. Oficjalnie celem Tel Awiwu w Libanie jest organizacja terrorystyczna Hezbollah, jednak Izrael regularnie przeprowadza naloty na infrastrukturę cywilną. Według władz libańskich w izraelskich atakach zginęło już ponad 2 tysiące osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: CNN ujawnia, co szykują ludzie Trumpa

Zarówno Iran, jak i Pakistan, który pośredniczy negocjacjom podkreślali, że zawieszenie broni dotyczy również Libanu. Izrael oraz USA utrzymują jednak, że Liban nie jest częścią porozumienia. Działania Izraela w Libanie stają się zatem jedną z kluczowych kwestii w negocjacjach amerykańsko-irańskich.

Czego chce każda ze stron?

Cele, które przyświecają obu delegacjom odzwierciedlają sytuację w Libanie. Bejrut zatem dąży przede wszystkim do powstrzymania inwazji Izraela i zawieszenia broni.

Tel Awiw odmawia zrobienia tego pod warunkiem, że stacjonujący w Libanie Hezbollah złoży broń. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiadał wcześniej, że rozmowy w Waszyngtonie będą dotyczyły właśnie rozbrojenia tej grupy. Jego rzeczniczka Szosz Bedrosian dodała, że nie może być mowy o rozejmie w walkach z Hezbollahem.

"Chociaż spotkanie ma historyczny charakter, nie należy się spodziewać, że przyniesie przełom" - skomentował portal Times of Israel, powołując się na izraelskich urzędników.

Co na to Hezbollah?

Negocjacje toczą się zatem przede wszystkim wokół Hezbollahu. Nastawiony na współpracę z Zachodem rząd w Bejrucie zapowiedział rozbrojenie tej wspieranej przez Iran organizacji, jednak ma trudności z wyegzekwowaniem tej decyzji. Uznawany przez Zachód za grupę terrorystyczną Hezbollah był przez lata silniejszy niż regularna armia libańska. Stworzył na południu tego kraju quasipaństwo, skąd atakuje Izrael.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Hezbollah mówi "nie"

Sam Hezbollah odrzuca złożenie broni i krytykuje negocjacje. Przywódca Hezbollahu Naim Kasem wezwał rząd w Bejrucie, by nie uczestniczył w rozmowach z Izraelem, i podkreślił, że te negocjacje nie mają sensu, a grupa nie uzna ich ustaleń za wiążące.

Hezbollah kontynuuje też wysyłanie rakiet na Izrael. Tuż po rozpoczęciu rozmów w Waszyngtonie Izrael ogłosił, że Hezbollah ostrzelał 13 miejscowości w północny kraju.

Pierwsze rozmowy od trzech dekad

Od momentu powstania Izraela w 1948 roku oba kraje formalnie pozostają w stanie wojny i nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych. Izrael włączył się w rozpoczętą w 1975 roku wojnę domową w Libanie i aż do 2000 r. okupował południe tego państwa. Jednocześnie Hezbollah stoczył z Izraelem kilka wojen. Ostatnią z nich w 2024 roku, która to poważnie osłabiła proirańskie ugrupowanie. Według władz izraelskich grupa odbudowała jednak część swoich zdolności.

Obecny konflikt rozpoczął się na początku marca, gdy w odpowiedzi na amerykańsko-izraelski atak na Iran Hezbollah zaatakował cele w Izraelu. Izrael odpowiedział wysłaniem wojsk na południowy Liban. Kontynuuje też naloty na sam Bejrut.

OGLĄDAJ: Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA" Zobacz cały materiał