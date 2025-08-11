Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dlaczego Alaska? "Klucz do zrozumienia" miejsca spotkania Trumpa i Putina

Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy"
Źródło: Reuters
- Donald Trump chce zakończyć tę wojnę. To jest podstawowy wektor jego polityki - tak o planowanym spotkaniu prezydentów USA i Rosji mówił w "Faktach po Faktach" amerykanista Marcin Fatalski. Zdaniem dyplomaty Roberta Pszczela "to nie jest tak, że wszystko, co w Waszyngtonie wymyślą, zostanie zaakceptowane przez Ukrainę i przez Europejczyków".

Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem ma odbyć się 15 sierpnia na Alasce. O miejscu tych rozmów i ich znaczeniu dyskutowali goście "Faktów po Faktach" - Robert Pszczel, dyplomata, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, oraz doktor Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: po rozmowie z Putinem zadzwonię do Zełenskiego

Trump: po rozmowie z Putinem zadzwonię do Zełenskiego

Zełenski rozmawiał z premierem Indii o Rosji

Zełenski rozmawiał z premierem Indii o Rosji

BIZNES

Dlaczego Alaska?

Na początku programu eksperci mówili o roli miejsca, w którym ma dojść do rozmów na szczycie. Doktor Fatalski wskazywał, że Alaska to "symboliczne terytorium, które niegdyś należało do Rosji, a później stało się częścią Stanów Zjednoczonych". 

Dodał, że "Alaska jest miejscem o tradycji przynależącej do obu tych państw". - Przynajmniej Putinowi pozwala to ująć w ten sposób: "My się tutaj spotykamy i będziemy pokazywali światu, jak dążymy do rozstrzygnięcia problemów bez innych uczestników" - opisał amerykanista.

Jak mówił, "kluczem do zrozumienia", czemu akurat to miejsce wybrano, jest wspólna - "trochę rosyjska, trochę amerykańska, historia Alaski". 

- Trump chce zakończyć tę wojnę. To jest podstawowy wektor jego polityki - ocenił.

Pszczel: Europejczycy sami pozbawili się znaczącego wpływu w sprawie Ukrainy
Źródło: TVN24

"Europejczycy sami pozbawili się znaczącego wpływu"

Robert Pszczel zwrócił uwagę, że w sprawie Ukrainy "Europejczycy mają swoje własne interesy", które "są kluczowe z punktu widzenia zarówno dzisiejszego rozwoju wydarzeń, jak i potencjalnie przyszłego". 

- Natomiast Europejczycy, tak na dobrą sprawę, sami pozbawili się możliwości znaczącego wpływu - uważa dyplomata.

Jednocześnie mówił, że "to nie jest tak, że wszystko, co w Waszyngtonie wymyślą, zostanie zaakceptowane nie tylko przez Ukrainę, która jest w trudnej sytuacji, ale też przez Europejczyków".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: SPUTNIK POOL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinAlaskaUkrainaRosjaUSAAtak Rosji na Ukrainę
Czytaj także:
Upał na horyzoncie
Upał groźny dla zdrowia. Możliwe alarmy nawet trzeciego stopnia
METEO
Woda lała się z sufitu lotniska w Meksyku
Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło
METEO
shutterstock_2546899359
Fala oszustw. "Wpada się w pułapkę"
BIZNES
imageTitle
Krótka przygoda Zielińskiego w Cincinnati. Zadecydował super tie-break
EUROSPORT
imageTitle
"Kwota krajowa" na zawody w Wiśle. Wystąpi 12 Biało-Czerwonych
EUROSPORT
Kilka osób utknęło w windzie
Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem
WARSZAWA
Donald Trump
Pomyłka Trumpa na konferencji. Chodzi o spotkanie z Putinem
Strażacy walczą z pożarem na chorwackim wybrzeżu
Płomienie blisko popularnych miejscowości wypoczynkowych
METEO
salzburg austria ogrodek restauracja shutterstock_2314732893
Wprowadzają limity czasowe dla gości restauracji
BIZNES
Adam Szłapka
Rzecznik rządu o rozmowie, która "powinna dużo wyjaśniać"
Polska
cukier cukry shutterstock_2209419273
Partia cukru wycofywana z obrotu
BIZNES
Bandżulu, Gambia. Protest przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Zdjęcie z marca 2024 roku
Miesięczna dziewczynka zmarła po okaleczeniu. "Kultura nie jest usprawiedliwieniem"
Pożar busa i ciężarówki na A1
Pożar po śmiertelnym wypadku na A1
Trójmiasto
tj
Posłanki starły się po słowach Kaczyńskiego o "śmieciach". "Protestuję"
Polska
imageTitle
Stara miłość nie rdzewieje. Prezydent na meczu w Gdańsku
EUROSPORT
Pogodna noc
Noc jeszcze chłodna, w dzień coraz bliżej upału
METEO
Pożar pustostanu w Szczawnicy. W akcji blisko 100 strażaków
Gęsty dym nad miastem. W akcji blisko 100 strażaków
Kraków
shutterstock_2574743737
PKP Cargo zaczyna zwolnienia grupowe
BIZNES
Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach
Jeżdżą chodnikami, pijani, wpatrzeni w smartfony
WARSZAWA
Irakijczycy szukają ochłody przed upałem
50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z premierem Indii o Rosji
BIZNES
Bitcoiny, chwilówki i konsola, czyli na co pieniądze z KPO nie poszły
FAŁSZBitcoiny, chwilówki, konsola... Na co środki z KPO nie poszły
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump: po rozmowie z Putinem zadzwonię do Zełenskiego
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne
WARSZAWA
okrety
Okręty Chin zderzyły się podczas pościgu. Na nagraniu widać zniszczenia
Maciej Michałek
Marcin Józefaciuk
Poseł zawieszony w KO odpowiada. "Nie poniosę odpowiedzialności..."
Polska
krakow ulica shutterstock_1180125964
Zmiany na rynku. "W czerwcu wyłamywał się jeszcze Kraków"
BIZNES
imageTitle
Odwołanie na nic. Angielski klub wykluczony z Ligi Europy
EUROSPORT
Trwają poszukiwania serwala
Zaginiony serwal wrócił do domu. Szukali go dwa tygodnie
Olsztyn
tatry gerlach shutterstock_2657687793
Wypadek w słowackich Tatrach. Zginął Polak
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica