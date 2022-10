Media: Silvio Berlusconi odnowił kontakt z Władimirem Putinem

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że 86-letni Silvio Berlusconi aż do rosyjskiej inwazji na Ukrainę często chwalił się swoją przyjaźnią z Władimirem Putinem , a w zeszłym miesiącu wywołał burzę, gdy powiedział, że rosyjski przywódca został sprowokowany do wojny i chciał obsadzić "przyzwoitymi ludźmi" władze w Kijowie.

- Odzyskałem trochę kontaktu z Putinem, całkiem sporo, do tego stopnia, że na moje urodziny wysłał mi 20 butelek wódki i bardzo uroczy list - powiedział swoim współpracownikom Berlusconi. Zarejestrowaną rozmowę opublikowała włoska agencja LaPresse. - Odpowiedziałem mu kilkoma butelkami Lambrusco i równie uroczym listem - dodał były premier Włoch , który obchodzi urodziny 29 września.

Berlusconi powiedział, że jest bardzo zaniepokojony sytuacją na Ukrainie, ale nie jest w stanie wyrazić swojej prawdziwej opinii, ponieważ "jeśli to trafi do prasy, to będzie katastrofa".