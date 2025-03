O Ukrainie bez Ukrainy. Zełenski zabrał głos

Zełenski po rozmowie Trump-Putin

Ukraiński prezydent oświadczył także, że jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie wstrzymania ataków na obiekty infrastruktury, a Rosja nie będzie go przestrzegała, to Ukraina nie pozostanie bierna. - Nie może być tak, że Rosja będzie atakowała naszą energetykę, a my będziemy milczeć. Nie będziemy – zapewnił.