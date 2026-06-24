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Świat

Rosyjskie bombowce w pobliżu Norwegii. Poderwano myśliwce

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Rosyjskie samoloty Tu-160 (zdjęcie ilustracyjne)
Norweskie myśliwce F-35 (wideo archiwalne)
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Vladislav Sinelnikov/Shutterstock
Myśliwce norweskich sił zbrojnych przechwyciły dwa rosyjskie bombowce, zbliżające się do granic tego kraju - poinformowały w środę siły powietrzne Norwegii. Do zdarzenia doszło w poniedziałek.

Norweskie wojsko przekazało w środę informację o przechwyceniu dwóch rosyjskich bombowców strategicznych Tu-160 nad Morzem Barentsa, w pobliżu granicy przestrzeni powietrznej kraju.

Do identyfikacji i monitorowania niezapowiedzianego przelotu rosyjskich maszyn zbliżających się do przestrzeni powietrznej NATO skierowano dwa norweskie F-35.

- Możemy potwierdzić, że 22 czerwca dwa norweskie F-35 z bazy w Evenes zostały wysłane w ramach NATO Quick Reaction Alert [QRA - red.] i zidentyfikowały dwa samoloty Blackjack [Tu-160 - red.] oraz dwa samoloty Foxhound [MiG-31 - red.] - przekazał rzecznik Norweskich Sił Powietrznych major Stian Roen.

Rosyjskie Tu-160, eskortowane przez myśliwce MiG-31, przeleciały nad Morzem Barentsa, a następnie kontynuowały lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Norweskim. Ministerstwo obrony w Moskwie podało, że misja trwała 16 godzin i obejmowała tankowanie w powietrzu.

Rosyjskie samoloty Tu-160 (zdjęcie ilustracyjne)
Rosyjskie samoloty Tu-160 (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Vladislav Sinelnikov/Shutterstock

Kolejne przechwycenie rosyjskich samolotów

Do zdarzenia doszło krótko po zakończeniu ćwiczeń NATO Ramstein Flag 2026 - największych tegorocznych manewrów lotniczych Sojuszu. Wzięło w nich udział około 150 samolotów, a główna część ćwiczeń odbywała się nad północną Norwegią, Szwecją i Finlandią.

To kolejne w ostatnich tygodniach przechwycenie samolotów rosyjskiego lotnictwa strategicznego przez norweskie F-35 w pobliżu północnej flanki NATO. Pod koniec kwietnia maszyny z Evenes zidentyfikowały nad Morzem Barentsa dwa bombowce Tu-95MS z bazy Olenja, eskortowane przez dwa myśliwce Su-30SM. Jeden z przechwyconych bombowców przenosił pocisk manewrujący Ch-101.

Tu-160 to rosyjski bombowiec strategiczny zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących i ładunków jądrowych. Maszyny tego typu są wykorzystywane przez Rosję do ataków rakietowych na Ukrainę. MiG-31 to myśliwiec przechwytujący, który może przenosić pociski hipersoniczne Kindżał.

OGLĄDAJ: NATO: siła w powietrzu
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Tagi:
NorwegiaRosjaPolityka zagraniczna RosjiKonflikty zbrojne RosjiLotnictwo
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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