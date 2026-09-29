Rosyjskie ataki na Ukrainę, są ranni. Wołodymyr Zełenski o "terrorystach"
W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła ataki w różnych regionach Ukrainy. Między innymi uderzono w obwodzie odeskim na południu kraju. Jak podaje ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), rannych zostało osiem osób.
"Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i schronisko dla zwierząt, wybuchły pożary" - poinformowano. Zniszczony również fabrykę, magazyny, gimnazjum, internat oraz samochód osobowy i ciężarówki.
W rosyjskim ataku na Kijów uszkodzony został budynek mieszkalny. Jedna osoba została ranna, a dziesięć innych ewakuowano w bezpieczne miejsce - podaje DSNS.
W obwodzie sumskim w północno-wschodniej części Ukrainy rannych zostało sześć osób. Rosja zaatakowała tam 24 miejscowości z zastosowaniem dronów, kierowanych bomb lotniczych i moździerzy.
Zełenski: Rosjanie są po prostu terrorystami
Rosyjskie ataki na miasta i ludność skomentował na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który poinformował, że prace nad usuwaniem ich skutków "trwają niemal bez przerwy". Stwierdził, że Rosjanie "są po prostu terrorystami, których celem jest życie, nasi ludzie i czysto cywilne miejsca - dniem i nocą".
Zełenski poinformował, że w Kijowie zaatakowano między innymi infrastrukturę kolejową, centra danych, biurowce oraz budynki mieszkalne. "W obwodzie odeskim uderzono w placówkę oświatową, akademik oraz dwa zagraniczne statki" - wymieniał.
Przekazał również, że w nocy doszło do udanych przechwyceń wrogich pocisków, w tym rakiet balistycznych. "Dziękuję wszystkim zaangażowanym w naszą obronę oraz tym, którzy wywiązują się z zawartych porozumień. Jestem wdzięczny naszym amerykańskim i norweskim partnerom za system NASAMS oraz pakiet pocisków do niego. Dziękuję Francji i Niemcom za pakiet wsparcia obrony powietrznej przekazany w ostatnich dniach, a w szczególności za pociski" - oświadczył Zełenski.