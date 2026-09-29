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Świat

Rosyjskie ataki na Ukrainę, są ranni. Wołodymyr Zełenski o "terrorystach"

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Ukraina. Skutki ataku Rosjan na obwód odeski (29.09.2026 r.)
Rosja zaatakowała obwód odeski. Są ranni (29.09.2026 r.)
Źródło wideo: dsns.gov.ua
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
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Rosjanie są po prostu terrorystami, których celem jest życie, nasi ludzie i czysto cywilne miejsca - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tej nocy rosyjskie ataki przeprowadzono między innymi w obwodzie odeskim, sumskim i w Kijowie.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła ataki w różnych regionach Ukrainy. Między innymi uderzono w obwodzie odeskim na południu kraju. Jak podaje ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), rannych zostało osiem osób.

"Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i schronisko dla zwierząt, wybuchły pożary" - poinformowano. Zniszczony również fabrykę, magazyny, gimnazjum, internat oraz samochód osobowy i ciężarówki.

Atak Rosji na obwód odeski
Atak Rosji na obwód odeski
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

W rosyjskim ataku na Kijów uszkodzony został budynek mieszkalny. Jedna osoba została ranna, a dziesięć innych ewakuowano w bezpieczne miejsce - podaje DSNS.

W obwodzie sumskim w północno-wschodniej części Ukrainy rannych zostało sześć osób. Rosja zaatakowała tam 24 miejscowości z zastosowaniem dronów, kierowanych bomb lotniczych i moździerzy.

Skutki ataku Rosjan na Kijów
Skutki ataku Rosjan na Kijów
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Zełenski: Rosjanie są po prostu terrorystami

Rosyjskie ataki na miasta i ludność skomentował na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który poinformował, że prace nad usuwaniem ich skutków "trwają niemal bez przerwy". Stwierdził, że Rosjanie "są po prostu terrorystami, których celem jest życie, nasi ludzie i czysto cywilne miejsca - dniem i nocą".

Zełenski poinformował, że w Kijowie zaatakowano między innymi infrastrukturę kolejową, centra danych, biurowce oraz budynki mieszkalne. "W obwodzie odeskim uderzono w placówkę oświatową, akademik oraz dwa zagraniczne statki" - wymieniał.

Przekazał również, że w nocy doszło do udanych przechwyceń wrogich pocisków, w tym rakiet balistycznych. "Dziękuję wszystkim zaangażowanym w naszą obronę oraz tym, którzy wywiązują się z zawartych porozumień. Jestem wdzięczny naszym amerykańskim i norweskim partnerom za system NASAMS oraz pakiet pocisków do niego. Dziękuję Francji i Niemcom za pakiet wsparcia obrony powietrznej przekazany w ostatnich dniach, a w szczególności za pociski" - oświadczył Zełenski.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieKijówRosjaKonflikty zbrojne RosjiWojsko rosyjskie
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