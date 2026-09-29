Świat Rosyjskie ataki na Ukrainę, są ranni. Wołodymyr Zełenski o "terrorystach" Oprac. Kamila Grenczyn |

Rosja zaatakowała obwód odeski. Są ranni (29.09.2026 r.) Źródło wideo: dsns.gov.ua Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła ataki w różnych regionach Ukrainy. Między innymi uderzono w obwodzie odeskim na południu kraju. Jak podaje ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), rannych zostało osiem osób.

"Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i schronisko dla zwierząt, wybuchły pożary" - poinformowano. Zniszczony również fabrykę, magazyny, gimnazjum, internat oraz samochód osobowy i ciężarówki.

Atak Rosji na obwód odeski Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

W rosyjskim ataku na Kijów uszkodzony został budynek mieszkalny. Jedna osoba została ranna, a dziesięć innych ewakuowano w bezpieczne miejsce - podaje DSNS.

W obwodzie sumskim w północno-wschodniej części Ukrainy rannych zostało sześć osób. Rosja zaatakowała tam 24 miejscowości z zastosowaniem dronów, kierowanych bomb lotniczych i moździerzy.

Skutki ataku Rosjan na Kijów Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Zełenski: Rosjanie są po prostu terrorystami

Rosyjskie ataki na miasta i ludność skomentował na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który poinformował, że prace nad usuwaniem ich skutków "trwają niemal bez przerwy". Stwierdził, że Rosjanie "są po prostu terrorystami, których celem jest życie, nasi ludzie i czysto cywilne miejsca - dniem i nocą".

Zełenski poinformował, że w Kijowie zaatakowano między innymi infrastrukturę kolejową, centra danych, biurowce oraz budynki mieszkalne. "W obwodzie odeskim uderzono w placówkę oświatową, akademik oraz dwa zagraniczne statki" - wymieniał.

Przekazał również, że w nocy doszło do udanych przechwyceń wrogich pocisków, w tym rakiet balistycznych. "Dziękuję wszystkim zaangażowanym w naszą obronę oraz tym, którzy wywiązują się z zawartych porozumień. Jestem wdzięczny naszym amerykańskim i norweskim partnerom za system NASAMS oraz pakiet pocisków do niego. Dziękuję Francji i Niemcom za pakiet wsparcia obrony powietrznej przekazany w ostatnich dniach, a w szczególności za pociski" - oświadczył Zełenski.

Work to address the aftermath of Russian strikes in our cities and communities is continuing virtually nonstop. They are simply terrorists targeting life, our people, and purely civilian sites – day and night.



In Kyiv, the depot at Kyiv-Pasazhyrskyi railway station, data… pic.twitter.com/7kuTcoUpms — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2026 Rozwiń