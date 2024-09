Rosyjski samolot naruszył japońską przestrzeń, wystrzelono w jego stronę flary

Siły zbrojne Japonii po raz pierwszy w historii wystrzeliły flary po tym, jak rosyjski wojskowy samolot patrolowy trzykrotnie naruszył w przestrzeń powietrzną tego kraju. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w pobliżu północnej prefektury Hokkaido, Tokio złożyło oficjalny protest wobec Moskwy.

Japonia pierwszy raz wystrzeliła flary

To pierwszy raz, kiedy japońskie myśliwce SDF wystrzeliły flary w "akcji związanej z naruszeniem przestrzeni powietrznej", oświadczył rzecznik japońskiego rządu Yoshimasa Hayashi. - To naruszenie naszej krajowej przestrzeni powietrznej jest niezwykle godne ubolewania - podkreślił. Jak przekazał, Tokio za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych wystosowało "ostry protest" wobec Moskwy i wezwało do zapobieżenia powtórzeniu się takiej sytuacji.