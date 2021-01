Putin tradycyjnie zanurzył się w przeręblu

Prezydent Rosji Władimir Putin nie zmienił w tym roku swojego zwyczaju i zanurzył się w lodowatej wodzie z okazji Chrztu Pańskiego - podał rosyjski portal RBK. Wcześniej rzecznik cerkwi prawosławnej Hilarion zaapelował do wiernych, by powstrzymali się od tej tradycji z powodu pandemii COVID-19.

- Przecież wiecie, że on tradycyjnie to robi. Nie zmienia tradycji - oznajmił we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, czy Władimir Putin w tym roku zanurzył się w przeręblu.