Na lotnisku wraca Stalingrad. Putin zdecydował

Wizyta Putina w Wołgogradzie. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters

Rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał dekret o nadaniu międzynarodowemu lotnisku w mieście Wołgograd historycznej nazwy Stalingrad. Mieli o to prosić weterani i uczestnicy agresji na Ukrainę.

Kluczowe fakty: Władimir Putin podpisał dekret w sprawie lotniska w mieście, gdzie w czasie II wojny światowej rozegrała się decydująca bitwa.

Inicjatorami nowej nazwy mają być weterani i uczestnicy agresji na Ukrainę.

Od wielu lat przedmiotem dyskusji w społeczeństwie rosyjskim jest także zmiana nazwy miasta Wołgograd na Stalingrad, która obowiązywała w latach 1925-1961.

W rozporządzeniu rosyjskiego rządu, które we wtorek podpisał premier Michaił Miszustin podano, że decyzja ma na celu "przywrócenie historycznej nazwy" lotniska w Wołgogradzie.

Również we wtorek rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał dekret, gdzie znalazło się sformułowanie: "W celu utrwalenia zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945 postanawiam nadać międzynarodowemu portowi lotniczemu w Wołgogradzie historyczną nazwę Stalingrad". Z treści dekretu wynika, że wykorzystywana będzie także dotychczasowa nazwa tego obiektu Gumrak.

Międzynarodowe lotnisko w Wołgogradzie (11.2022) Źródło: Shutterstock

Po spotkaniu z gubernatorem

Władimir Putin podpisał dekret po wtorkowej wizyty w Wołgogradzie, gdzie spotkał się z gubernatorem regionu, Andriejem Boczariowem. Urzędnik powiedział Putinowi, że "otrzymał wiele próśb od mieszkańców miasta, obwodu i innych regionów, którzy prosili o przywrócenie lotnisku 'prawdziwej, dumnej, odważnej i bohaterskiej nazwy Stalingrad'".

Inicjatorami zmiany mają być weterani i uczestnicy tzw. specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie (propagandowy termin inwazji zbrojnej - red.).

- Ich słowo jest dla mnie prawem. Tak właśnie zrobimy: jak tylko wrócę do Moskwy, natychmiast zostanie przygotowany i podpisany odpowiedni dekret - o nadaniu lotnisku nazwy Stalingrad - odpowiedział Putin.

Lotnisko Gumrak w Wołgogradzie powstało w 1952 roku na bazie lotniska wojskowego o tej samej nazwie. Szczególne miejsce w jego historii zajmuje okres bitwy stalingradzkiej (1942–1943), kiedy obiekt znalazł się pod kontrolą wojsk nazistowskich i był wykorzystywany przez Luftwaffe jako obiekt strategiczny. Po wyzwoleniu miasta w lutym 1943 roku lotnisko służyło radzieckim siłom powietrznym, stając się później bazą dla lotniska cywilnego - przypomniał historię lotniska niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

Dyskusje o zmianie nazwy miasta

Moscow Times napisał, że od wielu lat przedmiotem dyskusji w społeczeństwie rosyjskim jest także zmiana nazwy miasta Wołgograd na Stalingrad, która obowiązywała w latach 1925-1961.

W 2023 roku władze miasta przyjęły poprawki do regionalnych ustaw, które umożliwiły inicjowanie zmian nazw geograficznych na podstawie woli mieszkańców. Pomysł ten nie spotkał się jednak z szerokim poparciem społecznym. Według wyników sondażu, opublikowanych w tym samym czasie, ponad 67 procent mieszkańców Wołgogradu sprzeciwiło się przywróceniu miastu nazwy Stalingrad. Przywrócenie dawnej nazwy z czasów stalinowskich poparło 26 procent badanych - napisał Moscow Times. Cztery procent mieszkańców uznało wówczas, że Wołgograd powinien wrócić do dawnej nazwy, Carycyn, obowiązującej do 1925 roku.

Bitwa stalingradzka trwała od sierpnia 1942 roku do lutego 1943 roku. Przyczyniła się do klęski hitlerowskich Niemiec i zwycięstwa ZSRR w walkach na froncie wschodnim podczas II wojny światowej.