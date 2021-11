Putin: ostrzeżenia pod adresem krajów zachodnich wywołują skutek, pojawiło się napięcie

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił resortowi dyplomacji swego kraju, by dążył do uzyskania "poważnych i długoterminowych" gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji na kierunku zachodnim. Oświadczył, że ostrzeżenia Rosji pod adresem Zachodu przyniosły pewien skutek. Powiedział też, że sytuacja wewnętrzna na Białorusi "uspokoiła się", ale "problemy pozostają". - Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Wzywamy do dialogu między władzami i opozycją - dodał.