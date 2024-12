Zełenski podał, ilu żołnierzy straciła Ukraina

- Nasi ludzie bronią swoich domów za cenę życia, a każde życie naszych żołnierzy i cywilów jest dla nas cenne. Od początku wojny na pełną skalę Ukraina straciła 43 tysiące żołnierzy, którzy zginęli na polu bitwy. Mamy 370 tysięcy przypadków pomocy rannym i trzeba brać pod uwagę, że w naszej armii około 50 procent rannych wraca do służby, a wszystkie rany, w tym lekkie i powtarzające się, są rejestrowane - zaznaczył prezydent.

Kluczowa różnica

Według Zełenskiego jedną z kluczowych różnic między armią rosyjską a Siłami Obrony Ukrainy jest poziom rozwoju medycyny pola walki, który w ukraińskiej armii jest znacznie wyższy. - My w Ukrainie jesteśmy za to wdzięczni wszystkim, którzy pomagają rozwijać medycynę w naszej armii, ratują naszych rannych i zapewniają rehabilitację - zauważył.

Stwierdził, że od września Rosja traci ludzi na wojnie w stosunku nawet sześciu do jednego. - W ten sposób chcą zagarnąć więcej ziemi, zanim światowa presja na nich stanie się nie do zniesienia. (...) Zaktualizowane dane dotyczące strat rosyjskich przekraczają 750 tysięcy ich obywateli. Obejmuje to 198 tysięcy zabitych Rosjan i ponad 550 tysięcy rannych - oświadczył.