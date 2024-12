Waszyngton się spieszy, a kolejne F-16 z Danii już na miejscu

1019 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, obejmujący zakup rakiet i dronów o wartości prawie miliarda dolarów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Paryżu z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił w sobotę nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, obejmujący zakup rakiet i dronów o wartości 988 milionów dolarów. To część starań urzędującej administracji, by w pełni wykorzystać dostępne dla niej środki na wsparcie Ukrainy przed zmianą władzy w Waszyngtonie. Nowy pakiet pomocowy zawiera jedynie trzy pozycje: amunicję do systemów artylerii rakietowej HIMARS, bezzałogowe systemy powietrzne oraz dodatkowy sprzęt i części zamienne. Broń trafi na Ukrainę w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), tj. nie zostanie przekazana z magazynów wojsk USA, lecz zakupiona od producentów.