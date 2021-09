Rosja. Śmierć szefa Komitetu Śledczego w obwodzie permskim. Po ataku na uniwersytecie 

Atak na uniwersytecie

20 września 18-letni Timur Bekmansurow, student pierwszego roku Państwowego Uniwersytetu Badawczego w Permie dokonał zamachu na własnej uczelni , zabijając sześć osób i raniąc kilkadziesiąt. Wtargnął uzbrojony w strzelbę gładkolufową do budynku, gdzie znajdują się wydziały geologiczny i geograficzny. Później przeszedł do wydziału chemii.

Po ataku na uniwersytet do Permu przyjechał szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksander Bastrykin. Odwiedził uczelnię i rodziny ofiar, zorganizował także służbowe spotkanie w celu zbadania okoliczności zamachu. - Podczas rozmowy z Sarapulcewem Bastrykin, na oczach swoich podwładnych, oskarżył go o to, co się wydarzyło, mówiąc, że winą jest słaba praca lokalnych śledczych - przekazał permskim mediom jeden z funkcjonariuszy.