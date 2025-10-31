Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szefowa portalu Astra wpisana na listę ekstremistów, założycielka portalu Meduza poszukiwana listem gończym

Moskwa, Rosja
Sąd w Moskwie skazał czterech rosyjskich dziennikarzy
Źródło: TVN24
Założycielka i szefowa niezależnego portalu Astra Anastazja Czumakowa została wpisana na listę ekstremistów i terrorystów. Z kolei za Galiną Timczenko, założycielką serwisu Meduza wydano list gończy.

Rosyjska Federalna Służba ds. Monitoringu Finansowego poinformowała w środę wieczorem, że na liście "ekstremistów i terrorystów" umieszczono nazwisko założycielki i redaktor naczelnej niezależnego rosyjskiego portalu Astra Anastazji Czumakowej. W komunikacie nie podano powodów podjęcia takiej decyzji.

Tymczasem dziennikarze portalu Radia Swoboda dotarli do informacji, że przed kilkoma tygodniami rosyjskie władze wszczęły przeciwko Czumakowej postępowanie karne na podstawie przepisów dotyczących dyskredytowania rosyjskiej armii.

Dziennikarzom grozi więzienie. Jeden z nich pisał o rosyjskich zbrodniach
Dowiedz się więcej:

Dziennikarzom grozi więzienie. Jeden z nich pisał o rosyjskich zbrodniach

Jak z kolei poinformował serwis Astra, 24 października policja przeszukała mieszkanie matki dziennikarki w Uljanowsku. Kobietę przesłuchano w charakterze świadka, a jej sprzęt elektroniczny został zabezpieczony przez śledczych.

Dziennikarze przypominają, że Anastazja Czumakowa w przeszukanym mieszkaniu nie mieszka od ponad 10 lat ani nie jest tam zameldowana. Z kolei w marcu dziennikarkę ukarano grzywną w wysokości 35 tysięcy rubli za to, że swoich publikacji nie opatruje oznaczeniem "zagranicznego agenta".

Rosfinmonitoring to rosyjski federalny organ wykonawczy powołany do życia w 2001 roku. Pierwotnie był on odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie w prowadzonym przez urząd rejestrze "ekstremistów i terrorystów" znajduje się blisko 19 tysięcy nazwisk.

Założycielka portalu Meduza poszukiwana listem gończym

Stołeczny Komitet Śledczy zakończył dochodzenie w sprawie karnej przeciwko Galinie Timczenko, założycielki niezależnego od władz na Kremlu rosyjskiego serwisu Meduza. Kobieta jest oskarżona o "kierowanie organizacją niepożądaną".

O sprawie karnej wobec niej poinformowano w maju. Według Rosjan, we wrześniu 2024 roku i w marcu 2025 roku Timczenko opublikowała w internecie nagrania "w celu wywołania nastrojów protestacyjnych wśród obywateli oraz wciągnięcia ich do działalności organizacji, która została uznana za niepożądaną na terytorium Rosji".

Prokuratura Generalna Rosji zakwalifikowała w 2023 roku Meduzę jako "organizację niepożądaną". Rok później ministerstwo sprawiedliwości uznało Timczenko za "agenta zagranicznego". Dziennikarka przebywa od 2014 roku na emigracji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosja uznaje niezależny portal za "pełniący funkcję zagranicznego agenta"

Rosja uznaje niezależny portal za "pełniący funkcję zagranicznego agenta"

Reuters: telefon rosyjskiej dziennikarki opozycyjnej zhakowany. "Jakbym stała nago w środku miasta"

Reuters: telefon rosyjskiej dziennikarki opozycyjnej zhakowany. "Jakbym stała nago w środku miasta"

Meduza to niezależny od władz na Kremlu rosyjskojęzyczny serwis informacyjny, założony w 2014 roku w Rydze przez byłych dziennikarzy Lenta.ru, m.in. Galinę Timczenko i Iwana Kołpakowa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sprawa Gołunowa przybrała nieoczekiwany obrót

Redagowanie portalu za granicą pozwala na publikowanie treści niezgodnych z rosyjską propagandą. Meduza zamieszcza wiadomości, analizy, wywiady i materiały śledcze dotyczące głównie Rosji oraz wojny na Ukrainie. Ukazują się one w językach rosyjskim i angielskim.

Galina Timczenko
Galina Timczenko
Źródło: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Pomimo wpisania na listę "organizacji niepożądanych", co skutecznie uniemożliwiło portalowi działalność na terytorium Federacji Rosyjskiej i naraża jej współpracowników oraz odbiorców na kary więzienia, Meduza nadal funkcjonuje i dostarcza rosyjskojęzycznym odbiorcom informacji, których nie dowiedzą się z oficjalnych mediów w Rosji czy na Białorusi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Udostępnij:
TAGI:
RosjaMedia
Czytaj także:
Rafał Romanowski, Robert Telus
Afera wokół działki pod CPK. Telus o "rozdawaniu gadżetów"
Polska
shutterstock_2645239057
Kto najczęściej doświadcza przemocy w szkole?
Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska
Donald Trump
"Najniższy limit w historii". Decyzja Trumpa
Świat
JetBlue samolot
Samolot nagle stracił wysokość, są ranni
Świat
Patryk M.
"Wielki Bu" chce azylu, Ziobro u Orbana, Matecki oskarżony
Polska
Pogodna aura
Pogoda dopisze, na termometrach do 14 stopni Celsjusza
METEO
20251030AA_IJ2864
Udany rewanż Pogoni. Legia nie obroni Pucharu Polski
EUROSPORT
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
PremieraKamera "Superwizjera" na pierwszej linii frontu. Tak walczą Polacy przeciw Rosji
Superwizjer
imageTitle
"Jesteś klaunem". Była liderka rankingu w ostrym sporze
EUROSPORT
Donald Tusk
"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie". Krótki wpis Tuska, riposta Ziobry
Polska
imageTitle
Sama przeciwko wszystkim. Jędrzejczak w sprawie Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
Piotr Wielgomas
Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne
Polska
Zbigniew Ziobro
Zdobyliśmy wniosek prokuratury. Tak działała grupa "Zibiego" Ziobry
Dariusz Kubik
shutterstock_1304892559
Nieprawidłowości na ponad 100 miliardów, 178 zawiadomień do prokuratury
BIZNES
imageTitle
Kontuzja za kontuzją, teraz rak. Na debiut w NBA Topić jeszcze poczeka
EUROSPORT
Silny wiatr, noc
Tu aura będzie groźna. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
Śmiertelny wypadek pod Białobrzegami
Wjechał w drzewo, zginął
WARSZAWA
10 min
pc
Bratobójcza walka i sejmowy armagedon
Sejm Wita
Kropka nad i
Bocheński w "Kropce nad i": sędzia, który wydał wyrok, jest idiotą. "Grubo pan jedzie"
Polska
Mateusz Balcerowicz
Prezes Wód Polskich o działce w Zabłotni: wyniki kontroli w piątek
BIZNES
Książę Andrzej
Ruch króla Karola III w sprawie księcia Andrzeja. "Wszczął formalny proces"
Świat
Wypadek na DW 333 na wysokości zjazdu na Rynarcice i Rudną
Wypadki na drogach, ranni kierowcy. Wichury w Polsce
METEO
imageTitle
Zabójstwo na zlecenie. Aresztowano dwie osoby
EUROSPORT
Fakty po faktach
Mucha: pogubiliśmy się
Polska
Lotnisko w Wilnie
Lotnisko w Wilnie ponownie zawiesza loty
Świat
imageTitle
Gol w 21. sekundzie nie pomógł Arce. Awans lidera ekstraklasy
EUROSPORT
Noc z silnym wiatrem i opadami deszczu
Nadchodzi niespokojna noc
METEO
imageTitle
"Wróg publiczny numer jeden". Norrie wybuczany w Paryżu
EUROSPORT
Stefan Krajewski
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie
BIZNES
Marcin Horała
Horała: gdybym był pełnomocnikiem miesiąc czy dwa dłużej…
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica