Sąd w Moskwie skazał czterech rosyjskich dziennikarzy

Rosyjska Federalna Służba ds. Monitoringu Finansowego poinformowała w środę wieczorem, że na liście "ekstremistów i terrorystów" umieszczono nazwisko założycielki i redaktor naczelnej niezależnego rosyjskiego portalu Astra Anastazji Czumakowej. W komunikacie nie podano powodów podjęcia takiej decyzji.

Tymczasem dziennikarze portalu Radia Swoboda dotarli do informacji, że przed kilkoma tygodniami rosyjskie władze wszczęły przeciwko Czumakowej postępowanie karne na podstawie przepisów dotyczących dyskredytowania rosyjskiej armii.

Jak z kolei poinformował serwis Astra, 24 października policja przeszukała mieszkanie matki dziennikarki w Uljanowsku. Kobietę przesłuchano w charakterze świadka, a jej sprzęt elektroniczny został zabezpieczony przez śledczych.

Dziennikarze przypominają, że Anastazja Czumakowa w przeszukanym mieszkaniu nie mieszka od ponad 10 lat ani nie jest tam zameldowana. Z kolei w marcu dziennikarkę ukarano grzywną w wysokości 35 tysięcy rubli za to, że swoich publikacji nie opatruje oznaczeniem "zagranicznego agenta".

Rosfinmonitoring to rosyjski federalny organ wykonawczy powołany do życia w 2001 roku. Pierwotnie był on odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie w prowadzonym przez urząd rejestrze "ekstremistów i terrorystów" znajduje się blisko 19 tysięcy nazwisk.

Założycielka portalu Meduza poszukiwana listem gończym

Stołeczny Komitet Śledczy zakończył dochodzenie w sprawie karnej przeciwko Galinie Timczenko, założycielki niezależnego od władz na Kremlu rosyjskiego serwisu Meduza. Kobieta jest oskarżona o "kierowanie organizacją niepożądaną".

O sprawie karnej wobec niej poinformowano w maju. Według Rosjan, we wrześniu 2024 roku i w marcu 2025 roku Timczenko opublikowała w internecie nagrania "w celu wywołania nastrojów protestacyjnych wśród obywateli oraz wciągnięcia ich do działalności organizacji, która została uznana za niepożądaną na terytorium Rosji".

Prokuratura Generalna Rosji zakwalifikowała w 2023 roku Meduzę jako "organizację niepożądaną". Rok później ministerstwo sprawiedliwości uznało Timczenko za "agenta zagranicznego". Dziennikarka przebywa od 2014 roku na emigracji.

Meduza to niezależny od władz na Kremlu rosyjskojęzyczny serwis informacyjny, założony w 2014 roku w Rydze przez byłych dziennikarzy Lenta.ru, m.in. Galinę Timczenko i Iwana Kołpakowa.

Redagowanie portalu za granicą pozwala na publikowanie treści niezgodnych z rosyjską propagandą. Meduza zamieszcza wiadomości, analizy, wywiady i materiały śledcze dotyczące głównie Rosji oraz wojny na Ukrainie. Ukazują się one w językach rosyjskim i angielskim.

Pomimo wpisania na listę "organizacji niepożądanych", co skutecznie uniemożliwiło portalowi działalność na terytorium Federacji Rosyjskiej i naraża jej współpracowników oraz odbiorców na kary więzienia, Meduza nadal funkcjonuje i dostarcza rosyjskojęzycznym odbiorcom informacji, których nie dowiedzą się z oficjalnych mediów w Rosji czy na Białorusi.

