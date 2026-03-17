Rosja prowokuje sąsiada. "Takie taktyki już widzieliśmy"

Premierzy Litwy, Łotwy i Estonii spotkali się w Rydze. Dyskutowali o bezpieczeństwie na wschodniej flance Źródło: Reuters

Narwa, położona przy granicy z Rosją, jest najdalej na wschód wysuniętym miastem UE, a większość mieszkańców jest rosyjskojęzyczna. Szef MSZ Estonii Margus Tsahkna we wpisie w serwisie X komentował separatystyczne ruchy obserwowane w sieci.

"Takie taktyki już widzieliśmy"

Tskahkna napisał, że "Narwa jest i zawsze pozostanie miastem estońskim", a pojawiające się w internecie nawoływanie do powstania "Narewskiej Republiki Ludowej", to próba wywołania zamieszania i osłabienia spójności społeczeństwa.

"Takie taktyki Rosji już widzieliśmy" - napisał szef estońskiej dyplomacji. Minister opatrzył swój wpis zdjęciem twierdzy w Narwie, na murach której rozwieszone są flagi UE, Estonii i Ukrainy.

Narva is and always will remain an Estonian city. These little attempts at creating confusion and weakening social cohesion are basic and nothing new.



We’ve seen these tactics by and from Russia before, in Estonia and elsewhere — a cheap way to provoke confuision and outrage.… pic.twitter.com/U83ysXzWzs — Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 16, 2026 Rozwiń

Kontrwywiad: separatystyczna aktywność to "operacja informacyjna"

Według służby kontrwywiadu Estonii, separatystyczną aktywność w mediach społecznościowych, szczególnie na rosyjskojęzycznych kanałach, można uznać za "operację informacyjną", która może mieć również konsekwencje karne - podał portal Delfi.

"Scenariusz narwiański"

W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, zamieszkanym przez nieco ponad 50 tysięcy osób, niemal 90 procent posługuje się językiem rosyjskim. Graniczny most nad Narwą łączy miasto z rosyjskim Iwangorodem. W analizach geopolitycznych Narwa często jest wymieniana jako "jeden z najsłabszych punktów Zachodu" w ewentualnej konfrontacji zbrojnej z Rosją. W tzw. "scenariuszu narwiańskim", zakładającym szybki atak militarny Rosji na graniczne miasto pod pretekstem ochrony rosyjskiej ludności, Moskwa grożąc następnie użyciem broni jądrowej, dążyłaby tym samym do zablokowania interwencji i odpowiedzi NATO.

Opracował Kuba Koprzywa