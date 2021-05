Rosja odpowiada Rumunii. Dyplomata uznany za persona non grata

W reakcji na wydalenie dyplomaty rosyjskiego z Rumunii MSZ Rosji uznało za osobę niepożądaną dyplomatę Rumunii pracującego w ambasadzie w Moskwie. Do ministerstwa wezwany został ambasador Rumunii w Rosji Cristian Istrate.

Rosyjskie MSZ oznajmiło, że uznanie za persona non grata dyplomaty Rosji pracującego w Bukareszcie ocenia jako "niczym nieuzasadnione".

Spór dyplomatyczny na linii Praga-Moskwa

Praga wydaliła 18 rosyjskich dyplomatów, Moskwa w odpowiedzi uznała 20 pracowników czeskiej placówki w Moskwie za personae non gratae, na co Czesi odpowiedzieli decyzją o wyrównaniu liczby dyplomatów w Moskwie i Pradze. Jeżeli Rosjanie nie zwiększą obecności czeskich dyplomatów, do końca maja będą musieli wycofać z Czech 70 dyplomatów i pracowników.