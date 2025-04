Katastrofa rosyjskiego bombowca

Rosyjskie samoloty bojowe nad Moskwą. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

W obwodzie irkuckim w Rosji rozbił się bombowiec strategiczny Tu-22M3 - przekazał rosyjski resort obrony. Powodem miała być usterka techniczna.

Resort obrony przekazał, że samolot rozbił się w obwodzie irkuckim na południowym wschodzie Syberii podczas planowego lotu. Podano, że maszyna spadła na obszar niezabudowany. Ze wstępnych danych wynika, że przyczyną katastrofy była "usterka techniczna".

Czteroosobowa załoga katapultowała się, a podczas lądowania jeden z jej członków zginął - podało rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez Reuters.

Źródło: Google Maps

Samoloty Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire-C) określane są w Rosji jako bombowce dalekiego zasięgu, które są jednak o połowę mniejsze niż w przypadku rosyjskich bombowców strategicznych - turbośmigłowego Tu-95 i naddźwiękowego Tu-160. Tu-22M3 przeznaczone są głównie do atakowania lotniskowców oraz innych dużych okrętów wojennych przeciwnika przy pomocy pocisków manewrujących z głowicami konwencjonalnymi lub nuklearnymi.

Rosja wykorzystuje je bombowce do atakowania Ukrainy, ponieważ są one zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22, które mogą być uzbrojone w głowice jądrowe.