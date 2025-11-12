18-letnia rosyjska piosenkarka Diana Łoginowa - wokalistka zespołu Stoptime, występująca pod pseudonimem Naoko - została aresztowana 15 października w rodzinnym Petersburgu po serii improwizowanych koncertów ulicznych w centrum tego miasta, podczas których muzycy wykonywali covery piosenek napisanych przez krytyków Kremla, zawierających antywojenne, a w jednym przypadku antyputinowskie teksty.
Występy skłoniły młodych przechodniów do wspólnego śpiewania i sprawiły, że zespół szybko zyskał ponad 50 tysięcy obserwujących w mediach społecznościowych.
Nagrania z tych występów stały się popularne w internecie, co przyciągnęło uwagę władz, wskutek czego Łoginowa oraz dwaj jej koledzy z zespołu zostali skazani na 13 dni specjalnego aresztu za "zorganizowanie nieplanowanej imprezy masowej".
Muzycy poddawani "karuzelowym aresztowaniom"
Od razu po uwolnieniu Łoginowa i Aleksandr Orłow, gitarzysta zespołu i jej narzeczony, stanęli ponownie przed sądem, tym razem oskarżeni o "dyskredytowanie rosyjskiej armii".
We wtorek sąd w Petersburgu orzekł, że Łoginowa i Orłow powinni spędzić kolejne 13 dni w więzieniu za nowe wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu.
Amnesty International twierdzi, że Łoginowa i jej koledzy z zespołu są poddawani "karuzelowym aresztowaniom", praktyce, która według tej organizacji służy przedłużaniu pozbawienia wolności bez wnoszenia zarzutów karnych poprzez natychmiastowe ponowne aresztowanie po zakończeniu okresu tzw. aresztu administracyjnego.
Z akt sądowych wynika, że na Łoginową czekają kolejne zarzuty dyskredytowania armii, co prawdopodobnie będzie skutkować następnymi takimi wyrokami.
Autorka/Autor: asty/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ANATOLY MALTSEV/PAP/EPA