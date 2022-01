MSZ Rosji o gwarancjach bezpieczeństwa: przewidują wycofanie wojsk NATO z Bułgarii i Rumunii 

W połowie grudnia Rosja zaprezentowała tzw. gwarancje bezpieczeństwa w postaci projektów traktatów Rosja-USA i Rosja-NATO. Wśród rosyjskich postulatów jest prawnie wiążące wykluczenie rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód oraz wycofania się infrastruktury Sojuszu do granic z 1997 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, odpowiadając na pytanie, co takie gwarancje oznaczałyby dla Bułgarii i Rumunii, które dołączyły do NATO w 2004 roku, przyznało, że Moskwa domaga się, by wszyscy zagraniczni żołnierze, uzbrojenie i infrastruktura wojskowa zostały wycofane z tych państw.