Wybuch w centrum Moskwy. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Stolica Rosji, Moskwa Źródło: Reuters Archiwum

Do wybuchu doszło w niedzielę w moskiewskim sklepie z zabawkami "Detskij Mir". Znajduje się on na tym samym placu co siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Rosyjski kanał Mash przekazał na Telegramie, że za eksplozję odpowiada butla z helem.

Budynek centrum handlowego, gdzie poza sklepem z zabawkami mieści się również szereg innych sklepów, kino i restauracje, został ewakuowany. Co najmniej dwie osoby zostały ranne - poinformowały rosyjskie agencje prasowe.

Agencja TASS, cytowana przez Reuters, podała, że jedna osoba nie żyje.

Sklep z zabawkami "Detskij Mir" w Moskwie Źródło: Oleg GawriloFF / Shutterstock.com

