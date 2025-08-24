Wybuch w centrum Moskwy. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Do wybuchu doszło w niedzielę w moskiewskim sklepie z zabawkami "Detskij Mir". Znajduje się on na tym samym placu co siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).
Rosyjski kanał Mash przekazał na Telegramie, że za eksplozję odpowiada butla z helem.
Budynek centrum handlowego, gdzie poza sklepem z zabawkami mieści się również szereg innych sklepów, kino i restauracje, został ewakuowany. Co najmniej dwie osoby zostały ranne - poinformowały rosyjskie agencje prasowe.
Agencja TASS, cytowana przez Reuters, podała, że jedna osoba nie żyje.
Autorka/Autor: os/akw
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Oleg GawriloFF / Shutterstock.com