"Jedno z największych więzień w Rosji". Moskiewskie Butyrki kończą 250 lat

Jedno z największych więzień w Rosji

Butyrki powstały w XVIII wieku. Budowę zleciła caryca Katarzyna II Wielka na terenie koszar pułku huzarskiego. Początkowo był to niewielki drewniany budynek, później stanął kamienny zamek z czterema wieżami. Od 1868 roku Butyrki były "więzieniem tranzytowym" - skąd skazani trafiali do docelowych miejsc odbywania kary - przez które przewijało się rocznie ok. 30 tysięcy osób. Działały tam zakłady stolarskie, introligatorskie, szewskie i krawieckie.