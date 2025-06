Władimir Putin w trakcie spotkania z dziennikarzami zagranicznych mediów podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu Źródło: Reuters

Doradca Kremla do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow poinformował, że Władimir Putin skorzysta z łącza wideo, by wziąć udział w szczycie BRICS w Brazylii. Na miejscu Rosję ma natomiast reprezentować minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

- Wynika to z pewnych trudności związanych z nakazem wydanym przez MTK. Brazylijski rząd nie mógł zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie - powiedział Uszakow.

W 2023 roku MTK wydał nakaz aresztowania Putina, którego oskarżono o zbrodnię wojenną polegającą na deportacji setek dzieci z terenów Ukrainy zajętych przez rosyjskie wojska. Rosja, która nie podpisała traktatu założycielskiego MTK, uznaje, że nakaz nie ma mocy prawnej.

Obawy o egzekucję nakazu aresztowania

Brazylia jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego i z tego tytułu ma obowiązek współpracy z MTK, w tym aresztowania i wydawania podejrzanych przebywających na jej terytorium. Sygnatariuszem Statutu jest też inny członek BRICS, Republika Południowej Afryki, gdzie w 2023 roku odbył się szczyt tej organizacji. Także wtedy Putin nie uczestniczył osobiście w spotkaniu.

We wrześniu ubiegłego roku rosyjski przywódca przebywał natomiast z oficjalną wizytą w innym kraju członkowskim MTK, Mongolii. Nie wyegzekwowano wówczas nakazu aresztowania, co Trybunał uznał za naruszenie zobowiązań wynikających z członkostwa i podważanie zaufania do skuteczności tej instytucji.

BRICS to organizacja współpracy międzyrządowej, którą w czerwcu 2009 roku powołali do życia przywódcy: RPA, Brazylii, Chin, Indii i Rosji. Obecnie jej członkami są także: Egipt, Etiopia, Indonezja, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W 2025 roku pracami BRICS kieruje Brazylia.