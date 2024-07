Jak informuje amerykańska stacja, w niedziele rosyjskie media państwowe podały, że amerykański raper i celebryta Kanye West, który teraz chce być znany pod pseudonimem Ye, przebywa w Moskwie. CNN podkreśla jednak, że nie udało potwierdzić tej informacji w niezależnych źródłach. Według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, West przybył do Moskwy z prywatną wizytą, by spotkać się z projektantem mody, który jest szefem działu projektowego jego firmy Yeezy. Gosha Rubchinskiy skończył w sobotę 40 lat, a "Daily Mail" twierdzi, że West świętował w stolicy Rosji jego urodziny. Sam West miał zamieścić w niedzielę na rosyjskim portalu społecznościowym VK wpis: "Cześć Moskwo". Nie ma jednak pewności, czy konto, z którego post został opublikowany, należy do niego. ZOBACZ TEŻ: "Chcesz wojny? To pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce"

Kanye West z wizytą w Moskwie?

Rosyjska producentka muzyczna Yana Rudkovskaya podzieliła się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym - jak twierdzi - pokazuje odwróconego do niej plecami Westa idącego, wraz z ochroniarzami, korytarzem nieokreślonego budynku w Moskwie. Rudkovskaya w mediach społecznościowych stwierdziła, że "według jej informacji on (West - red.) i jego ekipa pojedzie zobaczyć stadion Łużniki". To wywołało plotki, że Amerykanin może zagrać koncert w Moskwie. Informacje te szybko jednak zdementował przedstawiciel stadionu w wydanym oświadczeniu opublikowanym przez agencję TASS. "Informacje o tym, że Kanye West może zorganizować swój koncert w Moskwie to tylko plotki, które są fałszywe" - stwierdził Eduard Ratnikov. CNN zwraca uwagę, że jeśli wizyta rapera okaże się prawdą, West zostanie pierwszą amerykańską gwiazdą, która odwiedziła Moskwę od momentu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Stacja zwróciła się z prośbą o komentarz do menedżera Westa, jak jednak twierdzi, do tej pory stacja nie otrzymała odpowiedzi. ZOBACZ TEŻ: Groźby, złe warunki pracy, wychwalanie Hitlera. Były pracownik pozywa Kanye Westa