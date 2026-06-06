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Świat

Trafili w bazę rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Zełenski pisze o "sprawiedliwej odpowiedzi"

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Atak ukraińskich dronów na bazę Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie, Rosja, 6 czerwca 2026 roku
Atak ukraińskich dronów na statki na Morzu Azowskim
Źródło wideo: Telegram / Robert_magyar
Źródło zdj. gł.: Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine/Facebook
Ukraińcy przeprowadzili w nocy z piątku na sobotę serię uderzeń na cele w Rosji. Zaatakowana została między baza rosyjskiej marynarki w Kronsztadzie w Zatoce Fińskiej. "Czas zakończyć tę wojnę" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej poinformowały w sobotę o uderzeniu dronami w bazę Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie niedaleko Petersburga. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził atak na Kronsztad, a także przekazał wiadomość o ataku na bazę paliwową w obwodzie krasnodarskim.

"W nocy z 5 na 6 czerwca oddziały Deep Strike Sił Operacji Specjalnych wraz z Siłami Systemów Bezzałogowych (SBS) i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziły atak na bazę morską Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej Kronsztad, położoną w pobliżu Sankt Petersburga. Kilka dronów Sił Operacji Specjalnych pomyślnie dotarło do wyznaczonych celów. Na terenie bazy odnotowano pożar" - napisano w komunikatorze Telegram.

Dym nad bazą Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie, Rosja, 6 czerwca 2026 roku
Dym nad bazą Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie, Rosja, 6 czerwca 2026 roku
Źródło zdjęcia: Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne, znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Baza morska w Kronsztadzie znajduje się około 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą, na wyspie Kotlin w Zatoce Fińskiej.

Seria ataków na cele w Rosji

Wołodymyr Zełenski poinformował też o innych dalekosiężnych atakach Sił Zbrojnych Ukrainy na cele na terytorium Rosji, w tym na bazę paliwową w obwodzie krasnodarskim.

"Czas zakończyć tę wojnę. Jednak rosyjskie władze chcą kontynuować działania wojenne. Dlatego też ukraińskie sankcje [ataki dronowe i rakietowe - red.] w odpowiedzi na tę agresję przynoszą efekty. (...) Rosja musi zakończyć swoją wojnę i zaprzestać ataków na życie. Wszelkie przejawy niesprawiedliwości wobec Ukrainy spotkają się ze sprawiedliwą odpowiedzią" - stwierdził prezydent.

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Wcześniej w sobotę rano lokalne władze w serwisie Telegram powiadomiły, że atak dronów wywołał pożar w składzie paliwa w mieście Ust-Łabinsk w Kraju Krasnodarskim na południu europejskiej części Rosji. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy z piątku na sobotę rosyjskie siły przechwyciły bądź zestrzeliły nad krajem 376 ukraińskich dronów.

W środę, w pierwszym dniu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, ukraińskie drony uderzyły w pobliską instalację naftową i obiekt wojskowy, wskutek czego goście przybywający na wydarzenie mogli zobaczyć w oddali kłęby czarnego dymu.

Ukraina w ostatnim czasie zintensyfikowała uderzenia na obiekty przemysłowe w Rosji, szczególnie te związane z sektorem energetycznym. Przekłada się to na zmniejszenie wielkości rosyjskiego eksportu produktów naftowych i gazowych

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieDronyAtaki dronówMorze BałtyckieWojsko rosyjskieWołodymyr Zełenski
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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