Minister obrony Finlandii Antti Hakkanen powiedział w piątek, że rosyjskie myślenie o bezpieczeństwie "wskazuje na chęć osiągnięcia strategicznej głębi". W jego opinii Moskwa dąży do "stworzenia strefy buforowej" w Europie od Arktyki, przez Bałtyk i Morze Czarne po Morze Śródziemne.

"Wojna Rosji na Ukrainie ujawniła jej gotowość do podejmowania ogromnego ryzyka mimo strat, powodując niestabilność w regionach sąsiadujących z Finlandią" - stwierdził minister podczas piątkowej Konferencji Bezpieczeństwa w Kouvoli na południu Finlandii. To cykliczne wydarzenie organizowane od 2019 roku. W tym roku tematem przewodnim jest hasło "wschodząca globalna (nie)stabilność".

Według Hakkanena wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną "uwypukla niebezpieczną naturę Rosji", a "środowisko bezpieczeństwa pozostanie trudne i nieprzewidywalne nie tylko w nadchodzących latach, ale i dekadach".

Duże koszty wojny dla Rosji

W opinii fińskiego ministra Rosja nie osiągnęła żadnego z celów militarnych deklarowanych przez jej przywódcę Władimira Putina, a jednocześnie straciła "większość ze swojej potęgi w dyplomacji" oraz "straciła siłę gospodarczą" za sprawą sankcji nałożonych przez społeczność międzynarodową.

"Widzimy, że rosyjska machina wojenna nie działa dobrze, co oznacza, że Rosja nie jest globalnym aktorem na polu siły militarnej. Wymaga znacznego wsparcia ze strony większych państw, jak Chiny" - ocenił Hakkanen.

Fiński minister podkreślił, że im dłużej trwa nielegalna agresja i wojna Rosji z Ukrainą, tym więcej Moskwa straci. - Oznacza to również, że stanowisko Rosji w ewentualnych negocjacjach pokojowych z Ukrainą może nie być tak mocne, jak wcześniej wskazywano - stwierdził szef resortu obrony Finlandii.

