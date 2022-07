Rosyjska flota odebrała najdłuższy okręt podwodny na świecie. Ma przenosić "nuklearne megatorpedy"

Do służby w rosyjskiej marynarce wojennej w pierwszej połowie lipca oddany został prototypowy okręt podwodny specjalnego przeznaczenia K-329 Biełgorod. Jest najdłuższym kiedykolwiek zbudowanym okrętem podwodnym i ma być zdolny do przenoszenia olbrzymich atomowych torped o zasięgu tysięcy kilometrów. Może nadejść "nowa zimna wojna w Arktyce, na północnym Atlantyku i północnym Pacyfiku" - ostrzega ekspert cytowany w niedzielę przez CNN.

Podwodny gigant

Eksperci, jak zauważa w analizie CNN jej autor, Brad Lendon, są jednak innego zdania: Biełgorod ma być konstrukcją służącą szpiegowaniu oraz prawdopodobnie przenoszeniu broni jądrowej. Jego konstrukcja jest modyfikacją rosyjskich okrętów podwodnych klasy Oscar II (projekt 949A) wydłużoną specjalnie w celu zmieszczenia wewnątrz Posejdonów - pierwszych na świecie wykonanych w technologii stealth torped z głowicami atomowymi oraz zaawansowanego sprzętu do zbierania danych wywiadowczych. I to właśnie te cechy, oprócz rozmiaru, odróżniają nowy okręt od wszystkich innych atomowych okrętów podwodnych.

"Nuklearna megatorpeda"

Posejdon jest jedną z sześciu nowych broni strategicznych, których wprowadzenie Władimir Putin zapowiadał jeszcze w 2018 roku. To olbrzymia, ważąca prawdopodobnie ok. 100 ton torpeda, a właściwie bezzałogowy pojazd podwodny. Dzięki napędowi jądrowemu i obniżonej wykrywalności (technologia stealth) ma on być zdolny do pokonywania tysięcy kilometrów poruszając się przy morskim dnie. W ten sposób ma niepostrzeżenie podpływać do wrogich baz, miast lub zgrupowań okrętów, gwałtownie przyspieszać i detonować potężny ładunek: konwencjonalny lub, jak przypuszczają eksperci, termojądrowy. O takiej broni marzono już w czasach Związku Radzieckiego, jednak do jej przenoszenia konieczne było stworzenie całkiem nowego okrętu podwodnego.